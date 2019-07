Az élet egyre több területét sújtó műanyagszennyezés nem csak a világ távolabbi részein okoz gondot, a problémát Magyarországon is érzékelni. Nemrég kiderült, hogy bár minimális mértékben, de a hazai halastavakban is kimutatták a mikroműanyagok jelenlétét, egy másik, szintén átfogó vizsgálat alkalmával pedig a Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot.

Bizonyos szempontból ehhez a problémához is kapcsolódik a Greenpeace Magyarország jövő hétre szervezett akciója, amely keretében életnagyságú hulladékszobrokat állítanak fel a budapesti Kossuth téren, a Parlament előtt. A projekttel a környezetvédő szervezet a műanyagmentes július nevű kezdeményezést is népszerűsíti, melynek célja, hogy legalább egy hónapig próbáljuk meg kibírni az egyszer használatos műanyagok nélkül.

A Greenpeace Magyarország pénteki tájékoztatása szerint az installáció július 9-én, kedden 12 óráig lesz látható a Kossuth téren, ezután (szerdán) a Deák Ferenc téri templom elé költöztetik, ahol reggel 9 és este 8 óra között tekinthetik meg az érdeklődők.

A bálnákat ábrázoló szobrok Európa több országában is ki voltak már állítva, most két napig Budapesten is láthatóak lesznek – írta a szervezet, hozzátéve, hogy a három, illetve hat méteres cetek egy szeméttengerből emelkednek majd ki, mely az utolsó darabig valódi,

tengerpartról összegyűjtött szemetet tartalmaz. A szemét 80%-a itthon is ismert nagyvállalatoktól származik.

Az akció mellett a Greenpeace egy sajtótájékoztatót is szervez, amin, mint fogalmaznak, "ismertetjük, hogy mik lennének itthon a legszükségesebb lépések a műanyagszennyezés felszámolására egyéni és rendszerszinten egyaránt. Több ország tett már hatékony lépéseket a műanyagszennyezés ellen, Románia után Ausztria is a napokban tiltotta be az egyszer használatos műanyag zacskókat. Hazánkban azonban továbbra sincs érdemi döntés a műanyagáradat megállítására, pedig közel 200 ezer ember támogatta a Greenpeace petícióját a műanyag zacskók betiltásáért."

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.