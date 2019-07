Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","shortLead":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","id":"20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f10f04-d82a-47ed-9841-953b26f457ef","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","timestamp":"2019. július. 02. 17:29","title":"Vége az utolsó Odeonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","shortLead":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","id":"20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd7b15f-bfa2-43f9-96f7-3008b3a05039","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","timestamp":"2019. július. 04. 14:15","title":"Miért fontos elgondolkodni azon, kinek segíthetünk mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","shortLead":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","id":"20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596a2e06-9c66-4b63-839a-d67aaabf2292","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","timestamp":"2019. július. 04. 12:20","title":"A fővárosi állatkert új jegyvásárlási formát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.","shortLead":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén...","id":"20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81d1d4-c0da-484a-8d73-674c47a1a5a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","timestamp":"2019. július. 04. 13:26","title":"Csoda lenne, ha a Mészáros Lőrinc-féle 4iG kimaradna az 5G-aranylázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni.","shortLead":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és...","id":"20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6045066e-22f8-49fe-8572-579637ee144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. július. 03. 17:03","title":"Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","shortLead":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","id":"20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231f78f-9e61-43c0-a044-836e87b07705","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","timestamp":"2019. július. 03. 14:42","title":"Két lányt is bántalmazott a 20 éves fesztiválozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai labormunkákat, mert nincs rá elég ember. A Miniszterelnökség két napja nem válaszol arra, ez csak Veszprém megyében probléma-e. ","shortLead":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai...","id":"20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58e19ec-9598-40bc-8ced-9a738d2a74d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Labor nincs, de a Veszprém megyei kormányhivatal úgy tesz, mintha minden rendben volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker utódjának. Most először az EU két legbefolyásosabb pozícióját két nő töltheti be. A huszonnyolcak a földrajzi, a politikai egyensúlyt is igyekeztek tiszteletben tartani, kelet-közép-európai mégsem került a négy legfontosabb pozícióba. Egyelőre.","shortLead":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker...","id":"20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593aba18-760a-40fd-87f8-c78b6d40eb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"A német Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]