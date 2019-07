Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca, a Föld legszexibb férfijával forgat klipeket, de ön jó eséllyel még nem hallott róla. Stormzy hátára vette a brit Grime műfaját, közben menővé tette a vallást és a politikai szerepvállalást a modern zenében.","shortLead":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca...","id":"20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df603e-6afe-4b8e-9305-135bcee63493","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","timestamp":"2019. július. 06. 20:00","title":" A brit óriás, aki a nagyszínpadról küldte el a fenébe Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt még valamivel több is, a többletet a hajléktalanok lakhatásával foglalkozó Utcáról Lakásba Egyesületnek ajánlották fel.\r

","shortLead":"Sőt még valamivel több is, a többletet a hajléktalanok lakhatásával foglalkozó Utcáról Lakásba Egyesületnek ajánlották...","id":"20190705_Harom_nap_alatt_osszejott_Gulyas_Marton_perkoltsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ec5037-782a-4692-9b10-1008c33902de","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Harom_nap_alatt_osszejott_Gulyas_Marton_perkoltsege","timestamp":"2019. július. 05. 16:02","title":"Három nap alatt összedobták Gulyás Mártonék perköltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány 31 millió eurót fizetett érte.","shortLead":"A kormány 31 millió eurót fizetett érte.","id":"20190705_Magyarorszagnak_tengeri_kikotoje_lett_az_olaszorszagi_Triesztben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7008ea-0325-47ef-a00f-e39388e07550","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Magyarorszagnak_tengeri_kikotoje_lett_az_olaszorszagi_Triesztben","timestamp":"2019. július. 05. 14:39","title":"Magyarországnak tengeri kikötője lett az olaszországi Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott halászhálók, kötelek.","shortLead":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott...","id":"20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89592fef-5341-472f-ac1b-ad1648f15aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","timestamp":"2019. július. 05. 16:03","title":"Ezernél is több cápa és rája pusztult már el az óceáni szemét miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok szavazatát, és a csúcsjelöltek helyett egy saját bizottsági elnököt varázsolni a brüsszeli bürokrácia élére. A helyzet az, hogy a Tanács valóban felrúgta a népfelség elvét, de Orbán Viktornak ehhez volt demokratikus felhatalmazása.","shortLead":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok...","id":"20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b9c226-00e0-45b1-b30b-8b654ff685a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","timestamp":"2019. július. 05. 15:20","title":"Elárulta a demokráciát? Orbán éppenséggel érvényt szerzett a magyarok akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","shortLead":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","id":"20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5acf4a1-ab14-46c6-a78b-00d6e89e4faf","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","timestamp":"2019. július. 05. 15:54","title":"Megvan a Balaton legjobb strandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

