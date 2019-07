Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És vadul posztol a közösségi oldalain.","shortLead":"És vadul posztol a közösségi oldalain.","id":"20190704_Johnny_Depp_volt_felesege_is_Budapestre_jott_vakaciozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25b2502-9a9c-4505-8b12-7c957c5d8c22","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Johnny_Depp_volt_felesege_is_Budapestre_jott_vakaciozni","timestamp":"2019. július. 04. 16:49","title":"Johnny Depp volt felesége is Budapestre jött vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201927_arctalanok_arcatlanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65223d53-c7cc-466f-9a57-3670b3fc47e8","keywords":null,"link":"/itthon/201927_arctalanok_arcatlanok","timestamp":"2019. július. 04. 09:00","title":"Dobszay János: Arctalanok, arcátlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","id":"20190703_Veget_er_a_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf510b8-2ba4-424b-af96-7ea5c1acd3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Veget_er_a_hoseg","timestamp":"2019. július. 03. 06:15","title":"Véget ér a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. 