Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","shortLead":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","id":"20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f37164-8b24-4d5a-976b-9766de87d97e","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 30. 15:32","title":"A Decathlon szabadalmi vitát vesztett Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb kutatási eredmények szerint igen egyszerűen felturbózhatók a tanulási képességek, sőt a módszer a felejtés ellen is beválhat. Egy próbát mindenképp megér.","shortLead":"A legújabb kutatási eredmények szerint igen egyszerűen felturbózhatók a tanulási képességek, sőt a módszer a felejtés...","id":"20190629_rovid_pihenoidok_tanulas_hatekonysag_novelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b71358e-265f-4680-953d-5b13dc5c72e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_rovid_pihenoidok_tanulas_hatekonysag_novelese","timestamp":"2019. június. 29. 10:03","title":"Könnyebben tanulna, nehezebben felejtene? Találtak rá egy igen egyszerű módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki klímakutatók a Nature Communications című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki...","id":"20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a3e5d0-a35f-4369-9b4a-bfd501ce961e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","timestamp":"2019. június. 30. 08:03","title":"Ördögi körbe kerülhet az emberiség a globális felmelegedésben: egyre több energia kellene, hogy ellensúlyozzuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018f0d6b-b743-494b-b6e5-32b23a96c55b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap extrém UV-B-sugárzás várható - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Vasárnap extrém UV-B-sugárzás várható - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190629_Extrem_UVsugarzas_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018f0d6b-b743-494b-b6e5-32b23a96c55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d1f2d0-0465-4000-a375-c2b944bf7a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Extrem_UVsugarzas_varhato","timestamp":"2019. június. 29. 20:35","title":"Extrém UV-sugárzás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen költségekkel jár.","shortLead":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen...","id":"20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1509dc8-a00a-4396-85f3-fc37fe2de2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","timestamp":"2019. július. 01. 06:41","title":"Mennyibe kerül teljesen feltölteni egy villanyautót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás eredményét és más jelöltet sem támogat\r

","shortLead":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás...","id":"20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400af118-512d-4cc9-a4c0-9f270028eb01","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","timestamp":"2019. június. 29. 21:17","title":"A Jobbik elfogadja a budapesti előválasztás eredményét, és nem támogat másik jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","shortLead":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","id":"20190629_gyalogos_zebra_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0384c6-3724-4f05-82dd-8733953e3852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_gyalogos_zebra_gyor","timestamp":"2019. június. 29. 10:38","title":"Így lesz majdnem sokszereplős baleset egy sima gyalogátkelésből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","shortLead":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","id":"20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3bcfe2-1239-4130-a521-7d12d200a292","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 29. 09:36","title":"Cirkuszművészeti miniszteri biztos lett a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]