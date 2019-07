Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264b534c-38d7-4f19-80d6-a73e7ed08d82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tasbi néven mutatta be a Facebook Reality Labs annak a karkötőnek a prototípusát, ami a jövőben kényelmesebbé teheti a virtuális valóság \"élvezetét\".","shortLead":"Tasbi néven mutatta be a Facebook Reality Labs annak a karkötőnek a prototípusát, ami a jövőben kényelmesebbé teheti...","id":"20190722_facebook_vr_karkoto_tasbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=264b534c-38d7-4f19-80d6-a73e7ed08d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe65fec3-32c8-4515-869e-c62381f200de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_facebook_vr_karkoto_tasbi","timestamp":"2019. július. 22. 16:03","title":"Csinált egy furcsa karkötőt a Facebook, mindent érezhetünk vele a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szinte magatehetetlen Sast felesége ápolja. Zsuzsa asszony szerint ez a betegség rosszabb, mint a rák, a humorista nagyon lassan gyógyul.\r

\r

","shortLead":"A szinte magatehetetlen Sast felesége ápolja. Zsuzsa asszony szerint ez a betegség rosszabb, mint a rák, a humorista...","id":"20190724_Sas_Jozsef_felesege_vall_a_humorista_allapotarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e498fe-4c2e-4cc6-b67e-6153140dbe96","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Sas_Jozsef_felesege_vall_a_humorista_allapotarol","timestamp":"2019. július. 24. 06:46","title":"Sas József felesége vallott a humorista állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328622ac-fc26-4104-a805-3bf453b261ba","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Ellopott szovjet vadászgép, ejtőernyős próbababa, kipukkadt kutatóléggömb – vagy mégis földönkívüliek és ufók lehettek a szigorúan őrzött bázison? Jó kérdés, de még aki hisz a repülő csészealjakban, az sem lesz okosabb a titkos amerikai támaszpont megrohamozásától.","shortLead":"Ellopott szovjet vadászgép, ejtőernyős próbababa, kipukkadt kutatóléggömb – vagy mégis földönkívüliek és ufók lehettek...","id":"20190723_area_51_es_korzet_cia_ufo_roswell_foldonkivuliek_titkos_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328622ac-fc26-4104-a805-3bf453b261ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209f6d72-2b93-4df1-8ac2-c14133f3de0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_area_51_es_korzet_cia_ufo_roswell_foldonkivuliek_titkos_bazis","timestamp":"2019. július. 23. 06:30","title":"Mit rejthet a szupertitkos 51-es körzet, amit szeptemberben terveznek lerohanni kétmillióan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","shortLead":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. ","id":"20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52adbd8e-e174-4d11-b878-50fd417aaa9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Nem_vagyunk_maffiozok_kiakadt_egy_McDonalds_reklamra_Salvini","timestamp":"2019. július. 23. 15:15","title":"„Nem vagyunk maffiózók!\" – kiakadt egy McDonald’s-reklámra Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan, mint a többi: becsengetésre lehetnek kész jó esetben. Parragh László kamarai elnök nem aggódik, a szakszervezeti vezető szerint kevés az egy év. ","shortLead":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan...","id":"20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45440d54-d597-4321-940c-cc7aaffa276b","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","timestamp":"2019. július. 24. 06:30","title":"Emlékeznek még arra, mikor a tanár egy fejezettel járt a diákok előtt? Ez lehet jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55204645-096b-4f1e-b82a-d7af1df97a4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Natura 2000-es területeken is felbőg majd a láncfűrész, de csak invazív növényeket érint az irtás. A kivágott zöld egy részét tudják csak pótolni.\r

\r

","shortLead":"Natura 2000-es területeken is felbőg majd a láncfűrész, de csak invazív növényeket érint az irtás. A kivágott zöld...","id":"20190723_Bicikliutat_epitenek_Opusztaszernel_6_hektarnyi_fat_vagnak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55204645-096b-4f1e-b82a-d7af1df97a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa55ac8a-a59e-4460-88ab-eb27ede5ac28","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Bicikliutat_epitenek_Opusztaszernel_6_hektarnyi_fat_vagnak_ki","timestamp":"2019. július. 23. 13:43","title":"Bicikliutat építenek Ópusztaszernél, 6 hektárnyi fát vágnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","shortLead":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","id":"20190724_Korvonalazodik_a_ferencvarosi_ellenzeki_elovalasztas_idopontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd31a4f-eea7-483e-afc7-744645a0a102","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Korvonalazodik_a_ferencvarosi_ellenzeki_elovalasztas_idopontja","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Körvonalazódik a ferencvárosi ellenzéki előválasztás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]