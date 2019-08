Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201932_kevesebb_hobbisportolo_magyarorszagon_tizkozul_hat_otthon_gyur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2502509f-24f0-443a-8511-5bebf56f9ce5","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.32/201932_kevesebb_hobbisportolo_magyarorszagon_tizkozul_hat_otthon_gyur","timestamp":"2019. augusztus. 07. 00:00","title":"Kevesebb hobbisportoló Magyarországon: tíz közül hat otthon „gyúr”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"","category":"kkv","description":"Az élelmiszerbiztonsági felügyelők elégedettek voltak a felhozatallal.","shortLead":"Az élelmiszerbiztonsági felügyelők elégedettek voltak a felhozatallal.","id":"20190807_Melyik_a_legjobb_balatoni_langossuto_a_Nebih_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4aa853-986d-453e-ad62-1d02deac64df","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Melyik_a_legjobb_balatoni_langossuto_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:17","title":"Melyik a legjobb balatoni lángossütő a Nébih szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban még az eddigieknél is gyorsabb mértékben pusztították a területet.","shortLead":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban...","id":"20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef3d8bc-6111-4671-b87a-a711fa045a46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:03","title":"Megölik a Föld \"tüdejét\", ha tovább folytatódik a brazil fakitermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Negyven országban több ezer telefonkészülék bevonásával végzett méréseket az OpenSignal technológiai elemzőcég, hogy kiderítse, mennyire számít a mobilnetezésben az, hogy milyen típusú mobilunk van.","shortLead":"Negyven országban több ezer telefonkészülék bevonásával végzett méréseket az OpenSignal technológiai elemzőcég...","id":"20190808_opensignal_mobilinternet_sebessege_keszulekfuggo_samsung_apple_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6555aa90-f7e4-4176-853c-f54128954473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_opensignal_mobilinternet_sebessege_keszulekfuggo_samsung_apple_huawei","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:03","title":"Leverte a Samsung a Huaweit és az Apple-t egy új netsebességtesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az EU soros elnöki tisztét júliusban átvett Finnország pont azt a két területet nevezte meg a legfontosabbnak, amelyen Magyarországnak, és a többi illiberális demokráciának komoly elmaradása van: a jogállamiságot és a klímavédelmet. Helsinki azt is kilátásba helyezte, támogatni fogja azokat a javaslatokat, melyek szerint a közösségi pénzek egy részének visszatartásával büntetnék meg az EU-s értékeket figyelmen kívül hagyó tagállamokat.","shortLead":"Az EU soros elnöki tisztét júliusban átvett Finnország pont azt a két területet nevezte meg a legfontosabbnak, amelyen...","id":"20190808_Az_illiberalisoknak_nem_fog_tetszeni_a_finn_EUs_elnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1a37f-6f30-49ca-951c-9db206298550","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Az_illiberalisoknak_nem_fog_tetszeni_a_finn_EUs_elnokseg","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:38","title":"Az illiberálisoknak nem fog tetszeni a finn EU-s elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f3183-ca08-42da-a2cc-fff2015b393f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a munkakezdéskor is már mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de kollégái semmit nem tettek. Órákkal később hívtak csak mentőt, amikor a nő ájultan esett össze.\r

\r

","shortLead":"Egy nő a munkakezdéskor is már mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de kollégái semmit nem tettek. Órákkal később hívtak...","id":"20190808_Nem_vettek_eleg_komolyan_a_kollegai_a_fajdalmait_majdnem_meghalt_egy_budapesti_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287f3183-ca08-42da-a2cc-fff2015b393f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a5bfa-b4ca-4e76-8050-9db8ca783344","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Nem_vettek_eleg_komolyan_a_kollegai_a_fajdalmait_majdnem_meghalt_egy_budapesti_no","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:56","title":"Nem vették elég komolyan a kollégái a fájdalmait, majdnem meghalt egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","shortLead":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","id":"20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e17de5-1f0e-4c22-a933-31be986d277e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:51","title":"Világot akart látni, vonattal Budapestre jött egy 12 éves német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i, hétfői nap helyett kell bemenni munkába. Gyakran próbálnak számolgatni, mennyit ér egyetlen ledolgozott nap, és ennek nem nagyon örülnek a statisztikusok.","shortLead":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i...","id":"20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d1752-f821-415c-9904-f2e2022787d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:00","title":"Úgy érzi, nincs értelme a szombati munkanapnak? Utánajártunk, így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]