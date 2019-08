Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6850a8-afa8-4474-86df-23c3fa9c6bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP 4, a Momentum 3, a DK 2 egyéni választókerületben állít önkormányzati képviselőjelöltet a kerületben. ","shortLead":"Az MSZP 4, a Momentum 3, a DK 2 egyéni választókerületben állít önkormányzati képviselőjelöltet a kerületben. ","id":"20190813_Az_MSZP_es_a_Momentum_allitja_a_legtobb_onkormanyzati_jeloltet_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6850a8-afa8-4474-86df-23c3fa9c6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384d1891-2091-46ca-a439-b3fd345e5fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Az_MSZP_es_a_Momentum_allitja_a_legtobb_onkormanyzati_jeloltet_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:05","title":"Az MSZP és a Momentum állítja a legtöbb önkormányzati jelöltet Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne tudják teljesíteni a határidőket. ","shortLead":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne...","id":"20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77764a55-05cc-4004-9f9d-0d08fc01ec85","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:47","title":"Újra bíróságra megy az Auróra az önkormányzat packázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tervek már vannak, de felül kell vizsgálni őket.","shortLead":"Tervek már vannak, de felül kell vizsgálni őket.","id":"20190813_Tobb_mint_egy_ev_lenne_a_Szigetre_vezeto_Khid_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fc42ff-6b6d-489a-9105-381e732d0789","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Tobb_mint_egy_ev_lenne_a_Szigetre_vezeto_Khid_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:56","title":"Több mint egy év lenne a Szigetre vezető K-híd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","shortLead":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","id":"20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fcd97-e12c-4130-9d2a-7ddf3007ea15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:35","title":"Jön a bitcoinban kapott fizetés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna, a pompeji régészeti park igazgatója.","shortLead":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna...","id":"20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e2f06-240b-4e61-ac9f-ca2b2404ff36","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:16","title":"Ókori varázsló kincsestárára bukkantak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","shortLead":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","id":"20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d347e-ba5d-4e3b-9226-5b6a1aab534a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:13","title":"Feljelentést tettek a Németh Szilárd-matricás ingyensörök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","shortLead":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","id":"20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8653b-bbfc-4146-b270-4b44c8ca79f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:54","title":"Saját autóját is telefújta uszító feliratokkal, aztán áldozatként nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem közös funkciókkal is. Hamarosan a WhatsApp is megkap egy kedvelt Instagram-funkciót.","shortLead":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem...","id":"20190812_instagram_boomerang_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ee1dfd-a159-49e1-ae68-1356b99c234e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_boomerang_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:03","title":"Belehúz a Facebook: egyre jobban fog hasonlítani a WhatsApp az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]