[{"available":true,"c_guid":"1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D. Salinger műveit.","shortLead":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D...","id":"20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c435615d-8e4b-4547-9579-968c52baa616","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:33","title":"Jön a digitális Zabhegyező, bár Salinger talán ma sem adná ki így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","shortLead":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","id":"20190815_turizmus_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149eadfb-9c38-48fd-80e0-2f6ae7edafce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_turizmus_statisztika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:13","title":"Annyira pörög a turizmus, több helyen besokalltak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","shortLead":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","id":"20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d54fca-e7f2-45a1-9c09-52a96ffdaa69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:14","title":"Videó: Autós üldözés volt szerdán a Gyömrői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint az már megoldást jelenthet, ha aludni nem viszik magukkal az okostelefont a gyerekek. ","shortLead":"Egy kutatás szerint az már megoldást jelenthet, ha aludni nem viszik magukkal az okostelefont a gyerekek. ","id":"20190814_Nem_a_kozossegi_media_hasznalata_a_karos_a_gyerekekre_hanem_amivel_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d055691d-e906-4921-9f2d-36a3bf56be19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Nem_a_kozossegi_media_hasznalata_a_karos_a_gyerekekre_hanem_amivel_jar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:03","title":"Nem a közösségi média használata a káros a gyerekekre, hanem amivel jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afccba88-d7c9-4cba-a469-33c3fcbf6c61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt 22 százalékot esett a helyi fizetőeszköz, a peso. ","shortLead":"Egy nap alatt 22 százalékot esett a helyi fizetőeszköz, a peso. ","id":"20190813_Argentina_valsag_imf_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afccba88-d7c9-4cba-a469-33c3fcbf6c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bac63b-2513-4d4d-a2a5-011d8f1a4dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Argentina_valsag_imf_politika","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:45","title":"Argentína ismét nagy bajba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat továbbfejlesztésekkel érkezik, érthető, hogy már nagyon várja a tech-világ. Úgy tűnt, meg is van a bemutatkozás dátuma, de állítólag hamis volt az információ.","shortLead":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat...","id":"20190814_oneplus_7t_pro_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cb35bb-cc35-4242-89d9-76c55d878d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_7t_pro_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:03","title":"Kezdődik a találgatás: mikor érkezik a OnePlus csúcstelefonjának utódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné alapítványoktól, hanem az egész céget, amely a projektet bonyolítja, jórészt a cég adósságának megvásárlásával. Az alapítványok rekordösszeget, majdnem 200 milliárd forintot fektettek a saját cégeikbe. Ugyanakkor százmilliónyi vagyonuk ragadt be a felszámolás alatt álló NHB Bankba, akárcsak a brókerbotrányban érintett ügyfeleknek.","shortLead":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné...","id":"20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dc3a8-cf4d-4fc6-9d0b-4f103faa5de5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:30","title":"Furcsa ügylettel szerezte meg a Postapalotát az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d72741-a8ef-4b33-a84c-5dab15a6dc29","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A hatvanas évek hajnalán az amerikaiak többsége derűsen tekintett a jövőbe. John F. Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi mozgalmak, a vietnami háború viszont olyan feszültséget teremtett, amely kettészakította a nemzetet. A legendás woodstocki fesztivál ötvenedik évfordulóján megnéztük, mi történt abban a forrongó évtizedben, amelynek mintegy szimbolikus lezárása minden idők legfontosabb zenei fesztiválja lett.","shortLead":"A hatvanas évek hajnalán az amerikaiak többsége derűsen tekintett a jövőbe. John F. Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi...","id":"20190815_woodstock_50_hippik_hatvanas_evek_ellenkultura_amerika_vietnami_haboru_kennedy_johnson_polgarjogi_mozgalom_martin_luther_king_malcolm_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d72741-a8ef-4b33-a84c-5dab15a6dc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c866a5b1-02c0-43ee-b4a9-b1347d26de0d","keywords":null,"link":"/elet/20190815_woodstock_50_hippik_hatvanas_evek_ellenkultura_amerika_vietnami_haboru_kennedy_johnson_polgarjogi_mozgalom_martin_luther_king_malcolm_x","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:30","title":"Pattanásig feszült Amerika, és majdnem kitört a második polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]