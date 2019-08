Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító repülőgépe, miután mindkét hajtóműve madarat szippantott be.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító...","id":"20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78c70a3-d899-42b7-b19d-1d67783eed57","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:37","title":"Madarakkal ütközött egy orosz repülő, kukoricaföldön tette le a gépet a pilóta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy részét azonban az extrovertáltak bitorolják, ezért törekedni kell arra, hogy a kulturális változások egyenlőséget teremtsenek e téren is. ","shortLead":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy...","id":"jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2a118d-83a3-41fe-b231-d1a027135492","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:00","title":"Egy mágikus szó az introvertáltak egyenlő esélyeiért egy extrovertált csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis nyelvvizsgával érték tetten nyáron a Pécsi Tudományegyetemen. Bár az ügyészségnek elismerte a bűncselekményt, a hvg.hu-val nem volt túl készséges. A dzsúdószövetség egyelőre nem találta ki, hogy reagáljon az etikailag is érzékeny ügyre.","shortLead":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis...","id":"20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31df580-e7cc-4fe4-b401-586ed4f3b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:00","title":"Közokirat-hamisítással vádolja a három olimpiát megjárt dzsúdóst, Bor Barnát az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvenné.","shortLead":"Megvenné.","id":"20190816_Donald_Trump_kinezte_maganak_Gronlandot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7f9cc6-32d9-4038-8bf3-b7547fbcbbff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Donald_Trump_kinezte_maganak_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:52","title":"Donald Trump kinézte magának Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f5dcd7-5ed9-4135-801e-65405c9481b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy újabb kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. ","shortLead":"Négy újabb kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. ","id":"20190814_A_nyugdijasok_nem_fogynak_ki_a_nepszavazasi_kezdemenyezesekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f5dcd7-5ed9-4135-801e-65405c9481b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc30df-c4cf-4de1-89b0-f153200a31ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_nyugdijasok_nem_fogynak_ki_a_nepszavazasi_kezdemenyezesekbol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:16","title":"A nyugdíjasok nem fogynak ki a népszavazási kezdeményezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island, a balfék rendőrökről szóló Jófiúk, folytatódnak a közönségkedvenc sorozatok, de új évaddal indul az X-Faktor is. ","shortLead":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5686dc68-01ef-4616-b42c-e0514efe76df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontos ára nincs egy ilyen egypéldányos autónak, de olyan 3 millió dollár környékén lehet az értéke. ","shortLead":"Pontos ára nincs egy ilyen egypéldányos autónak, de olyan 3 millió dollár környékén lehet az értéke. ","id":"20190815_Teljesen_egyedi_Paganit_fotoztak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5686dc68-01ef-4616-b42c-e0514efe76df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544d8f98-6116-4577-b77a-f2a5e8402664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Teljesen_egyedi_Paganit_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:22","title":"800 millió forintos teljesen egyedi Paganit fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861a0d13-034f-4bf8-b2bc-d053eeb22672","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves férfi a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"A 29 éves férfi a helyszínen életét vesztette. ","id":"20190815_Meghalt_egy_motoros_a_82es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=861a0d13-034f-4bf8-b2bc-d053eeb22672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22341369-a8b7-4740-aff2-f8997954dcc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Meghalt_egy_motoros_a_82es_uton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:25","title":"Meghalt egy motoros a 82-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]