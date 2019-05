Vannak olyanok, akik úgy gondolják, a jelenség valójában nem is létezik, hiszen az az időjárás, amit ők tapasztalnak, "éppen normális". Ha ez önmagában igaz is, a globális felmelegedés elnevezés is sejteti, hogy globális méretekben kell nézni a problémát. És ha egy kicsit távolabbról szemléljük a dolgokat, akkor azonnal láthatjuk, hogy igen súlyos a helyzet.

Például ezt láthatjuk most azon a hőtérképen is, amit a francia Meteociel és a Severeweather szakemberei készítettek. Ezen jól látni, hogy míg Magyarországon viszonylag hűvös volt, az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fokot mértek. Ezzel "csak" annyi a probléma, hogy ez már az északi sarkkörhöz közel lévő település, ahol nem volna szabad ilyen melegnek lennie.

© Meteociel.fr / Severeweather.eu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyébként azt írta a képhez a Facebookon:

A Kelet-európai-síkságon örvénylő ciklon előoldalán tartós délies áramlás alakult ki, így szokatlanul északra is kifejezetten meleg levegő áramlott a mai napon. Ennek eredményeképpen az Ural környékén még az északi sarkkörhöz közel is 30 fok fölé emelkedett a hét utolsó napján a hőmérséklet. A májusi forróság a következő két napban is kitarthat még a térségben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.