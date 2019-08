Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír békemegállapodást. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír...","id":"20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e341c-dc84-41c8-8ece-3c4bac333273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:23","title":"Brexit: az amerikai képviselőház nem szavaz meg semmilyen kereskedelmi egyezményt, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális valóság szemüvegeket, hogy ezzel enyhítsék az utasok feszültségét.","shortLead":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális...","id":"20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8588aea5-592f-4993-99b3-716ee2c7dfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:33","title":"Virtuális valóságot vezet be egyik járatán a British Airways, hogy kevésbé izguljanak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Besétált a széfszobába, a ruhájába dugta a pénzt, kijött, rosszullétet színlelt, majd a dohánnyal együtt lelépett – igaz, őt elkapták.","shortLead":"Besétált a széfszobába, a ruhájába dugta a pénzt, kijött, rosszullétet színlelt, majd a dohánnyal együtt lelépett –...","id":"20190815_Egy_kaszinoban_dolgozo_magyar_ferfi_besetalt_a_szefbe_megfogta_a_penzt_kijott_rosszulletet_szinlelt_majd_lelepett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87bc280-19d3-4261-a3ab-02a7407a8e0d","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Egy_kaszinoban_dolgozo_magyar_ferfi_besetalt_a_szefbe_megfogta_a_penzt_kijott_rosszulletet_szinlelt_majd_lelepett","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:36","title":"Az Ocean’s Eleven kaszinós trükkjéhez hasonló mestertervet eszelt ki egy magyar tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4e0f34-57cd-4d43-99f3-7a2ee8c2efdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő, már-már hihetetlen bejelentésre készül Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka exférje és edzője, aki egészen mostanáig csak arról beszélt, hogy a válása után a padlóra került, ahonnan sikeres golfjátékosként, valamint motivációs tréningek vezetőjeként próbál felemelkedni.","shortLead":"Meglepő, már-már hihetetlen bejelentésre készül Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka exférje és...","id":"20190816_Shane_Tusup_Hosszu_Katinka_olasz_ellenfelevel_szovetkezik_de_egy_15_eves_magyar_uszotehetseggel_is_bizonyitani_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4e0f34-57cd-4d43-99f3-7a2ee8c2efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490b6a4-2b81-4fb9-8169-eae5d49149ce","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Shane_Tusup_Hosszu_Katinka_olasz_ellenfelevel_szovetkezik_de_egy_15_eves_magyar_uszotehetseggel_is_bizonyitani_szeretne","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:13","title":"Shane Tusup Hosszú Katinka olasz ellenfelével szövetkezik, de egy 15 éves magyar úszótehetséggel is bizonyítani szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","shortLead":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","id":"20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178721fc-51f0-4a97-a9e8-d82ad0fe9d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:17","title":"Tehervonat-járat indul Kínából Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja a HVG-nek adott interjúban Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja...","id":"20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85370558-5877-4094-a259-2ce1bb85b0bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:07","title":"Békesi László: A társadalom jelentős része érdekelt abban, hogy a rezsim fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai mértékű a hiány, a bevételek nem elegendők a minimális fejlesztésre sem.","shortLead":"Drámai mértékű a hiány, a bevételek nem elegendők a minimális fejlesztésre sem.","id":"20190816_Ures_budapesti_kassza_varja_a_kovetkezo_fopolgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c509c7-20bc-4503-ac11-6304aa5bb4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Ures_budapesti_kassza_varja_a_kovetkezo_fopolgarmestert","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:28","title":"Üres budapesti kassza várja a következő főpolgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","shortLead":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","id":"20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6fe17e-14e9-4bd1-b3b7-56fab6f73191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:43","title":"A Boeing felfüggesztette a 777-8-as repülőgépe fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]