Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban \"haza\" küldött, amiért kritizálták.","shortLead":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi...","id":"20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc70d9-f28b-43c0-bd82-b91bf37d969d","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:40","title":"Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4766be08-7438-4f9b-a086-e15c399f19a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dale Earnhardt Jr. a magánrepülőjével éppen egy versenyre tartott.","shortLead":"Dale Earnhardt Jr. a magánrepülőjével éppen egy versenyre tartott.","id":"20190816_Tulelt_egy_repulogep_balesetet_csaladjaval_az_egyik_leghiresebb_Nascarpilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4766be08-7438-4f9b-a086-e15c399f19a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c61774a-52ae-4b06-8d4c-9305c7935336","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Tulelt_egy_repulogep_balesetet_csaladjaval_az_egyik_leghiresebb_Nascarpilota","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:16","title":"Kigyulladt az egyik leghíresebb Nascar-pilóta magángépe landolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eac92a-945c-4e56-bcf7-15d4a4fc8f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maga módján reagált a tüntetésekre.","shortLead":"A maga módján reagált a tüntetésekre.","id":"20190816_A_francia_Pokember_egy_hongkongi_felhokarcolon_bukkant_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9eac92a-945c-4e56-bcf7-15d4a4fc8f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15e8949-6f45-4464-9f7d-0ba3e0500ba3","keywords":null,"link":"/elet/20190816_A_francia_Pokember_egy_hongkongi_felhokarcolon_bukkant_fel","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:25","title":"A francia Pókember egy hongkongi felhőkarcolón bukkant fel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett a novicsok típusú idegméregtől az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripal és a lánya elleni merényletben tavaly márciusban az angliai Salisbury városában.","shortLead":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett...","id":"20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f31231-066c-4980-bcc5-0bfe3f0c97ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 22:00","title":"Szkripal-mérgezés: a rendőrség újabb áldozatot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amikor csak egy ilyen pénzautomata volt, azt július elején szerelték le. Akkor nagy volt a felháborodás.","shortLead":"Amikor csak egy ilyen pénzautomata volt, azt július elején szerelték le. Akkor nagy volt a felháborodás.","id":"20190816_Eddig_nulla_bankautomata_volt_Hortobagyon_most_kettot_is_felszereltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9431e8-f683-41a3-b02d-b92d70b49a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Eddig_nulla_bankautomata_volt_Hortobagyon_most_kettot_is_felszereltek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:46","title":"Eddig nulla bankautomata volt Hortobágyon, most kettőt is felszereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cdc7398-33ae-4356-99db-26c8cd4ec708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok külföldi vendég nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, akad, aki a reptéren várja ki a gépét.","shortLead":"Sok külföldi vendég nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, akad, aki a reptéren várja ki a gépét.","id":"20190815_Tobb_szaz_kulfoldi_piheni_ki_a_Sziget_faradalmait_a_ferihegyi_repteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cdc7398-33ae-4356-99db-26c8cd4ec708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52833df-01a2-4a8c-89b6-02015a826fea","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tobb_szaz_kulfoldi_piheni_ki_a_Sziget_faradalmait_a_ferihegyi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:20","title":"Több száz külföldi piheni ki a Sziget fáradalmait a ferihegyi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki korábban arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül a vizsgálatokra.","shortLead":"Aki korábban arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül a vizsgálatokra.","id":"20190817_A_ragalmazo_valotlan_mediahadjarat_miatt_mondott_le_a_botranyba_keveredett_karcagi_rendorkapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b5f65-3c02-4aa7-8de0-22ffafb01295","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_A_ragalmazo_valotlan_mediahadjarat_miatt_mondott_le_a_botranyba_keveredett_karcagi_rendorkapitany","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:56","title":"A „rágalmazó, valótlan médiahadjárat miatt” mondott le a botrányba keveredett karcagi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]