[{"available":true,"c_guid":"8b247a64-4cdf-4c49-b61a-8337446a84d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikusnőket a világ végét jelző négy lovashoz hasonlítják.","shortLead":"A politikusnőket a világ végét jelző négy lovashoz hasonlítják.","id":"20190731_Szines_boru_politikusnokkel_reklamoz_fegyvereket_egy_Trumprajongo_bolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b247a64-4cdf-4c49-b61a-8337446a84d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d871eb9b-db64-49cb-8cfb-60068a207918","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Szines_boru_politikusnokkel_reklamoz_fegyvereket_egy_Trumprajongo_bolt","timestamp":"2019. július. 31. 11:52","title":"Színes bőrű politikusnőkkel kampányol Trump mellett egy fegyverkereskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","shortLead":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","id":"20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3363b-6d8a-4256-955e-1d2d51c34f1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","timestamp":"2019. július. 31. 07:52","title":"Lassan áll talpra a forint a főbb devizákhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","shortLead":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","id":"20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9131f2-0fa1-441e-baf6-140d737e791c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:24","title":"Jön a zöld rendszámos szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e65d8-30ce-4e2d-b3fb-72044d461664","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közleményük szerint Dzsavád Zaríf az eszköz, hogy megvalósítsa a legfőbb vezető destabilizáló politikáját.","shortLead":"Közleményük szerint Dzsavád Zaríf az eszköz, hogy megvalósítsa a legfőbb vezető destabilizáló politikáját.","id":"20190801_Washington_szankciokkal_sujtotta_az_irani_kulugyminisztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e65d8-30ce-4e2d-b3fb-72044d461664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2e85e6-e07c-47b6-899d-d5b3c2953782","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Washington_szankciokkal_sujtotta_az_irani_kulugyminisztert","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:29","title":"Washington szankciókkal sújtotta az iráni külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","shortLead":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","id":"20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4df7-6d13-4450-93b0-7ea6417896fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"A díszpolgárságát megfúrták, de a Fidesz is felköszöntötte a 100 éves Bálint gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De folyamatosan figyelemmel kísérik azokat az esetleges konfliktusokat, amiket az új közlekedési eszközök okoznak. A közeljövőben kitalálnak majd valamit – ígérték.","shortLead":"De folyamatosan figyelemmel kísérik azokat az esetleges konfliktusokat, amiket az új közlekedési eszközök okoznak...","id":"20190801_Fogalma_sincs_a_kormanynak_mihez_kezdjen_az_elektromos_rollerekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f04c5c-401d-4b38-810c-e334d96060a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Fogalma_sincs_a_kormanynak_mihez_kezdjen_az_elektromos_rollerekkel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:53","title":"Fogalma sincs a kormánynak, mihez kezdjen az elektromos rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]