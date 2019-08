Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9e20df2-9659-4cd4-901c-9eabe450a06b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vártnál tovább húzódott az SSC Tuatara fejlesztése, mely a gyártó szerint a világ leggyorsabb sportkocsija lehet.","shortLead":"A vártnál tovább húzódott az SSC Tuatara fejlesztése, mely a gyártó szerint a világ leggyorsabb sportkocsija lehet.","id":"20190826_elkeszult_atadtak_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_elso_peldanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e20df2-9659-4cd4-901c-9eabe450a06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6b204b-b300-454c-a875-3affa5d96981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_elkeszult_atadtak_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_elso_peldanyat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:21","title":"Elkészült: átadták a 480 km/h végsebességű új hiperautó első példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ad1955-f752-4387-9393-3d09935c560c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légzuhatag nem csak félelmetesen néz ki, de veszélyes is. ","shortLead":"A légzuhatag nem csak félelmetesen néz ki, de veszélyes is. ","id":"20190826_Felelmetes_legkori_jelenseget_fotoztak_Balassagyarmaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ad1955-f752-4387-9393-3d09935c560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f5012-b559-44b0-88b8-5e37191f2cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Felelmetes_legkori_jelenseget_fotoztak_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"Félelmetes légköri jelenséget fotóztak Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya talán megvédhette volna a kisfiút és édesanyját. ","shortLead":"A kutya talán megvédhette volna a kisfiút és édesanyját. ","id":"20190826_Harci_kutyajaval_is_vegzett_a_csaladjat_megolo_apa_a_Rozsadombon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf619fc8-17eb-4468-8f32-3941a3248736","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Harci_kutyajaval_is_vegzett_a_csaladjat_megolo_apa_a_Rozsadombon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:23","title":"Harci kutyájával is végzett a családját megölő apa a Rózsadombon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd3e25-12a8-4bcd-96d2-7e522e5843d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zoé ritka csontdaganatban szenved.","shortLead":"Zoé ritka csontdaganatban szenved.","id":"20190826_Milliokat_gyujtottek_egy_nagyon_beteg_kislanynak_az_alapitvany_megsem_utalja_at_neki_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fd3e25-12a8-4bcd-96d2-7e522e5843d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868b951d-df4a-4a13-8367-d54885b27bec","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Milliokat_gyujtottek_egy_nagyon_beteg_kislanynak_az_alapitvany_megsem_utalja_at_neki_a_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:08","title":"Milliókat gyűjtöttek egy nagyon beteg kislánynak, az alapítvány mégsem utalja át neki a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból, hogy a felhasználók beleegyezése nélkül elemezték a digitális asszisztenseikkel folytatott beszélgetéseket. Voltak, akik éppen emiatt kerültek utcára.","shortLead":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból...","id":"20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4205cb9-e31d-4532-8701-0164d9f3f05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:03","title":"Ezer Siri-felvételt hallgattak műszakonként, ezért az utcára kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]