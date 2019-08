Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

\r

","shortLead":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár...","id":"20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f34d9-a13c-4095-849e-11ae6bf43096","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:29","title":"Eltorlaszolták a határt, hogy ne jöhessenek migránsok, fél évre börtönbe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","shortLead":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","id":"20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3575dd2b-5cda-4e4c-8dfb-af9159b43055","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:43","title":"Továbbjutott a Ferencváros, az Európa-liga főtábláján folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397cdc33-6392-4690-8f27-9c21ed537e2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megújítják a Tabán növényzetét, megváltozik az utak nyomvonala, megújul a 80-as éveket idéző aszfaltos focipálya, és a fenti játszóterek is sokszínűbbek lesznek.\r

\r

","shortLead":"Megújítják a Tabán növényzetét, megváltozik az utak nyomvonala, megújul a 80-as éveket idéző aszfaltos focipálya, és...","id":"20190829_Megujul_a_Taban_lesz_arokaso_8_meteres_trambulin_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397cdc33-6392-4690-8f27-9c21ed537e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6823053c-910c-4846-8834-e9a690812a59","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Megujul_a_Taban_lesz_arokaso_8_meteres_trambulin_is","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:55","title":"Megújul a Tabán, lesz árokásó, 8 méteres trambulin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","shortLead":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","id":"20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96495a17-ed4e-485e-9246-875e62c546e5","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:38","title":"Embert ölt a bika egy spanyol fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál a francia-brit határon – jelentette be pénteken Gérald Darmanin francia költségvetési miniszter két hónappal a brit EU-tagság megszűnésének október 31-én esedékes határideje és a határellenőrzés visszaállítása előtt.","shortLead":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál...","id":"20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f1209-d5db-4946-b8b5-3ee05737d5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:43","title":"Kipróbálják Calais-nál, mekkora káoszt okoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99354c2-3d48-4ace-a619-f7530f41495f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cayenne kistestvérének legerősebb, legsportosabb kivitele, melybe egy 2,9 literes biturbó motor került.","shortLead":"Megérkezett a Cayenne kistestvérének legerősebb, legsportosabb kivitele, melybe egy 2,9 literes biturbó motor került.","id":"20190829_itt_az_uj_porsche_macan_turbo_kompakt_divatterepjaro_440_loerovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c99354c2-3d48-4ace-a619-f7530f41495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb3173-1865-431c-aa3d-894e4cc3223b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_itt_az_uj_porsche_macan_turbo_kompakt_divatterepjaro_440_loerovel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 08:21","title":"Itt az új Porsche Macan Turbo: kompakt divatterepjáró 440 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó. Az ExoMarsot most újabb kísérletnek vetik alá, ha ott jól teljesít, összejöhet a 2020-as rajt.","shortLead":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó...","id":"20190829_exomars_marsjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201c626c-543a-4954-8c6d-3f73214888f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_exomars_marsjaro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:03","title":"Elkészült az új Mars-járó, 2020-ban fellőhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","shortLead":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","id":"20190828_Majka_Nehez_velem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1363fcec-e408-4e77-a692-5e69ad3cf6b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Majka_Nehez_velem","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:37","title":"Majka: Nehéz velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]