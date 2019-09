Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban rendőr volt. ","shortLead":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban...","id":"20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b720c14-750b-4f5a-b42e-565f59dbbeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:07","title":"Rendőr ellen is vádat emeltek a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt is részt vett volna, két nappal az esemény előtt felmondták a szerződést. ","shortLead":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca545d0-757a-4a98-8a8a-d33c4db457c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:50","title":"Két nappal előtte mondta le Kész Zoltánék rendezvényét a Soproni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem bont szerződést a Wizz Air a földi kiszolgáló partnerével annak ellenére, hogy a cég ellen számtalan panasz érkezett már, és fel is jelentették.","shortLead":"Nem bont szerződést a Wizz Air a földi kiszolgáló partnerével annak ellenére, hogy a cég ellen számtalan panasz...","id":"20190904_wizz_air_malev_ground_handling_utaspanasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f917f-e6bf-45ca-8059-3d38ac77bd13","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_wizz_air_malev_ground_handling_utaspanasz","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:51","title":"Nem szakít a Wizz Air az utasokat lehúzó partnercéggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af1d4e6-db5f-406f-b5db-6fac078b6c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak.","shortLead":"Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak.","id":"20190904_mesterseges_intelligencia_csalas_atveres_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6af1d4e6-db5f-406f-b5db-6fac078b6c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d27dc9b-b7d6-40fe-94fa-dda6d8e977ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_mesterseges_intelligencia_csalas_atveres_atutalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:03","title":"A főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 ezer eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ néhány másik országában. A Netflix egy dokumentumfilmben próbálta meg felgöngyölíteni a módszereiket és az eredményeiket. A Family című sorozatból kiderül, hogy Donald Trump is kiválasztott, hiszen a hatalom már önmagában Isten áldásának a bizonyítéka.\r

