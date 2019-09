Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező ártatlanságában, és bármikor szívesen dolgozna vele a jövőben is. ","shortLead":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező...","id":"20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481133e6-8089-4a53-a360-b9f5e91c693d","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:09","title":"„Szeretem Woodyt és hiszek neki” – Scarlett Johansson kiáll a zaklatással vádolt rendező mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df75ef-65ca-4adb-91fb-616ac18ef337","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Motorola a kamerára kihegyezett felső-középkategóriás készülék mellett egy széles tömegeknek szánt olcsó mobillal is előrukkolt.","shortLead":"A Motorola a kamerára kihegyezett felső-középkategóriás készülék mellett egy széles tömegeknek szánt olcsó mobillal is...","id":"20190905_motorola_one_zoom_4_kameras_telefon_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58df75ef-65ca-4adb-91fb-616ac18ef337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df284d66-bd8f-4dc5-88d8-b0c58310cc4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_motorola_one_zoom_4_kameras_telefon_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:30","title":"Kezünkben a Motorola 4+1 kamerás új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1500fb62-785c-4f67-bff8-f4b5127a6c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya nyakát fel is sértette vele.","shortLead":"A kutya nyakát fel is sértette vele.","id":"20190905_danszentmiklos_kutya_allatkinzas_drot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1500fb62-785c-4f67-bff8-f4b5127a6c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177701a9-cd7e-4f50-b457-e38748aface5","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_danszentmiklos_kutya_allatkinzas_drot","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:27","title":"Drótot rakott nyakörv helyett a kutyájára egy dánszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d0acc6-1259-447b-a6d6-c480f3d06d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felét azért szabadon hagyták.","shortLead":"A felét azért szabadon hagyták.","id":"20190906_Utban_volt_a_csatornafedel_de_a_munkasok_megoldottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40d0acc6-1259-447b-a6d6-c480f3d06d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1f8f2-21bb-4cfa-8b4d-b32c3f1a550b","keywords":null,"link":"/elet/20190906_Utban_volt_a_csatornafedel_de_a_munkasok_megoldottak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:46","title":"Útban volt a csatornafedél, de a munkások megoldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médiatanács tagjait jelölő bizottság viszont a mai napon feloszlott.","shortLead":"A Médiatanács tagjait jelölő bizottság viszont a mai napon feloszlott.","id":"20190905_mediatanacs_media_nmhh_tisztujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd97432e-fb09-4456-9181-6ef2508f5411","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_mediatanacs_media_nmhh_tisztujitas","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:52","title":"Kudarcba fulladt a Médiatanács tisztújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már mindkét orosz fegyverkereskedő szabadlábon van, akik miatt tengelyt akasztott az Orbán-kormány az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Már mindkét orosz fegyverkereskedő szabadlábon van, akik miatt tengelyt akasztott az Orbán-kormány az Egyesült...","id":"20190906_Szabadlabon_a_Budapesten_elkapott_majd_az_oroszoknak_kiadott_fegyverkereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4ee7e2-ecf9-41bd-89eb-d28b6dd15c99","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Szabadlabon_a_Budapesten_elkapott_majd_az_oroszoknak_kiadott_fegyverkereskedo","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:25","title":"Szabadlábon a Budapesten elkapott, majd az oroszoknak kiadott fegyverkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt fogják vizsgálni, hogy a közösségi oldal elfojtja-e a versenyt és veszélybe sodorta-e felhasználóinak adatait.","shortLead":"Azt fogják vizsgálni, hogy a közösségi oldal elfojtja-e a versenyt és veszélybe sodorta-e felhasználóinak adatait.","id":"20190906_Pert_inditott_tobb_amerikai_tagallam_a_Facebook_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe4e399-df68-4a2e-8fd0-54295cf30077","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Pert_inditott_tobb_amerikai_tagallam_a_Facebook_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 06. 21:19","title":"Pert indított több amerikai tagállam a Facebook ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]