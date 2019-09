Huszonnégy órás egészségügyi és erőnléti tanácsadóként mutatta be új karóráját az Asus. Az óra a klasszikus értelemben nem okos, azaz nem telepíthetők rá külső alkalmazások és nincs sokféle funkciója – a gyártó kifejezetten az aktivitásunk és annak hatásának mérésére koncentrált.

A legtöbb értéket 24 órában mérő VivoWatch SP a szokásos lépésszámláló és alvásfigyelő funkció mellett a szívritmust (pulzust) és a vérnyomást is monitorozza. Ez utóbbira még nem szerezte be a gyártó a klinikai pontosságot bizonyító papírokat, de a berlini sajtótájékoztatón ígérték, ezt az értéket is pontosan mutatja majd a kütyü. (Az Omron vérnyomásmérős órájával ellentétben jelen esetben csak optikai mérésről beszélhetünk.) A készülék ezeken felül pulzixométerként is funkcionál, tehát a véroxigénszintről is nyújt információt. Egy nagyjából 10-15 másodpercig tartó érintéssel pedig egy gyors EKG-eredményt is mutat.

A mérések eredményeit nem csak mi magunk nézhetjük meg a karunkon, hanem az órába szerelt Asus HealthAI technológia is figyel. A tajvani gyártó szerint aktivitásunk és egészségügyi eredményeink alapján olyan szinten személyre szabott tanácsokat kaphatunk majd az órától, hogy az okossága megkülönbözteti majd a rengeteg más cég által kínált hasonló megoldásoktól.

Az 50 méterig vízálló, beépített GPS-vevővel rendelkező óra a gyártó ígérete szerint egy töltéssel 14 napot bír majd ki. Ennek egyik kulcsa az energiatakarékos képernyő. A berlini sajtótájékoztatón még csak prototípus állt az újságírók rendelkezésre a tervek szerint novemberben piacra kerülő órából, a cikkbéli fotókon látható kijelző tehát nem a végleges verzió. A gyártó képviselőitől megtudtuk, a végleges változathoz növelnek még a fényerőn.

