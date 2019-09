Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött az élelmiszerárak növekedése, a dohányáruk ára 12,8, a zöldségeké pedig 23,6 százalékkal nőtt. A krumpli pedig egyenesen harmadával lett drágább a 2018-as árhoz képest. Tovább gyorsult a liszt és a péksütemények árának növekedése.\r

\r

","shortLead":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött...","id":"20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d230bd-e637-490a-a32f-d55c30c36c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:18","title":"Idén harmadával kerül többe a krumpli, mint tavaly - itt vannak az inflációs adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52482a17-60cb-4d33-bcb5-ed4d7360ae5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hamarosan vádat emelhetnek Najila Trindade és volt partnere ellen, mert a rendőrség szerint hazugságot állítottak a focistáról.","shortLead":"Hamarosan vádat emelhetnek Najila Trindade és volt partnere ellen, mert a rendőrség szerint hazugságot állítottak...","id":"20190911_neymar_eroszak_vad_ragalmazas_najila_trindade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52482a17-60cb-4d33-bcb5-ed4d7360ae5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8b369-3bed-43ac-bfa7-ca0e9cc00d39","keywords":null,"link":"/sport/20190911_neymar_eroszak_vad_ragalmazas_najila_trindade","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:19","title":"Rágalmazással, zsarolással vádolják a nőt, aki Neymart erőszakkal vádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","shortLead":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","id":"20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bfd59-f56f-4d51-9381-afca76dfd85e","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:50","title":"Seress Rezső a Kispipa mellett kapott miniszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3922c1fd-5e2c-46f6-b5c0-ee10a8d69719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 13 jármű mellett mentek el a tragédia előtt.","shortLead":"Összesen 13 jármű mellett mentek el a tragédia előtt.","id":"20190911_Percekig_videoztak_az_autot_ami_az_M5oson_szembement_a_forgalommal_majd_utana_frontalisan_utkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3922c1fd-5e2c-46f6-b5c0-ee10a8d69719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc003d2-9d1b-44cb-8c1a-84c2d4de68a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Percekig_videoztak_az_autot_ami_az_M5oson_szembement_a_forgalommal_majd_utana_frontalisan_utkozott","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:22","title":"Percekig videózták az autót, ami az M5-ösön szembement a forgalommal, majd utána frontálisan ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea944652-5d54-4afa-9c3a-6d354de96d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 585 lovas gyári AMG verzió, illetve a korábbi 800 lóerős Brabus tuning után most itt egy még potensebb kocka terepjáró. ","shortLead":"Az 585 lovas gyári AMG verzió, illetve a korábbi 800 lóerős Brabus tuning után most itt egy még potensebb kocka...","id":"20190910_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_900_loeros_brabus_gosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea944652-5d54-4afa-9c3a-6d354de96d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b7336-2c26-4d19-a226-1f2a03bb7002","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_900_loeros_brabus_gosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: itt a 900 lóerős V12-es Brabus G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13c6187-7ea2-440c-98fc-0179a3b8bd04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky tér felújítása miatt napi 2500 biciklis kerül kellemetlen helyzetbe. ","shortLead":"A Podmaniczky tér felújítása miatt napi 2500 biciklis kerül kellemetlen helyzetbe. ","id":"20190911_Megszunik_egy_szakaszon_a_legforgalmasabb_pesti_kerekparut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13c6187-7ea2-440c-98fc-0179a3b8bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6796f8c-6d8b-4caf-8715-8606878e1f78","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Megszunik_egy_szakaszon_a_legforgalmasabb_pesti_kerekparut","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:17","title":"Megszűnik egy szakaszon a legforgalmasabb pesti kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga bőven, mindenkinek fontos lenne törődni a saját és mások lelki egészségével. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.","shortLead":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga...","id":"20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f39c5e-17fa-42b4-86d4-a25f46361ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:30","title":"Merjünk rákérdezni a másiknál, hogy megfordult-e a fejében az öngyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sajtóosztálya szerint nem arra koncentrálják az erőforrásaikat, hogy a többi ellenzéki párttal versenyezzenek. A Munkáspártnak két megyei listája van.","shortLead":"A párt sajtóosztálya szerint nem arra koncentrálják az erőforrásaikat, hogy a többi ellenzéki párttal versenyezzenek...","id":"20190911_Az_LMP_egyetlen_megyeben_sem_tudott_listat_allitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec260a79-4b31-4c88-b3f0-0f986b1f2685","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Az_LMP_egyetlen_megyeben_sem_tudott_listat_allitani","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:47","title":"Az LMP egyetlen megyében sem tudott listát állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]