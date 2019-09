Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek látszik, a közvélemény-kutatások nem mérik az eredményt, a választási bizottságok nem büntetik a csalást, a kormány pedig meg sem próbál semleges lenni - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek...","id":"20190918_Berki_kampany_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ebe0a0-1413-4cae-b55c-4e55bb519ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Berki_kampany_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:25","title":"Fenyegetésben a Fidesz több oktávot fed le, mint a néhai Zámbó Jimmy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung. Jöhet a Galaxy One.","shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung...","id":"20190918_samsung_galaxy_note_okostelefon_galaxy_one_galaxy_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e9f6be-7fed-47ea-b4cc-b5fa0ab442a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_samsung_galaxy_note_okostelefon_galaxy_one_galaxy_fold","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:03","title":"Nagy változás jöhet a Samsung telefonjainál már 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","shortLead":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","id":"20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d50d70-ca1c-4729-ab7e-903b7419486c","keywords":null,"link":"/elet/20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:47","title":"Nem engedték be az IKEA éttermébe a vakvezető kutyájával érkező vásárlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","shortLead":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","id":"20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e031964-a815-42f5-b157-03c87cfbf3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:40","title":"Megéri felújítani a lakást eladás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c8fce-cbba-45d1-b1e0-2c532e3cd6b8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Akár már szeptemberben beüthet egy kisebb válság – mondta Gulyás Gergely még márciusban, közelebbről meg nem nevezett „megbízható szakértői véleményekre” alapozva. Válság egyelőre még nincs, de azt bátran kijelenthetjük, hogy valami furcsa történik a gazdasággal. Mi zajlik, és lehet-e nagyobb baj?","shortLead":"Akár már szeptemberben beüthet egy kisebb válság – mondta Gulyás Gergely még márciusban, közelebbről meg nem nevezett...","id":"20190919_valsag_forintarfolyam_olajar_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233c8fce-cbba-45d1-b1e0-2c532e3cd6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacbfdb2-3afe-4b4e-a339-ced9ef2931d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_valsag_forintarfolyam_olajar_gdp","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:30","title":"Válságot várt a kormány szeptemberre – ez már annak az előszele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a magas euróárfolyam miatt tanácsolta, hogy érdemes itthon nyaralni, mégis többször és több napot töltöttek az emberek külföldön a kora nyári időszakban, mint tavaly.\r

","shortLead":"A pénzügyminiszter a magas euróárfolyam miatt tanácsolta, hogy érdemes itthon nyaralni, mégis többször és több napot...","id":"20190919_varga_mihaly_euro_arfolyam_kulfoldi_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdbbf3-15d0-4336-910b-041b8d567e22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_varga_mihaly_euro_arfolyam_kulfoldi_utazas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:51","title":"Nem hallgattak a magyarok Varga Mihályra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek egy remek játékot.","shortLead":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek...","id":"20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe42e4b4-67bd-4b0a-87f6-f436d7309047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:33","title":"Ingyen tölthető a Grand Theft Auto: San Andreas, az egyik legjobb GTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]