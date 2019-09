Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","shortLead":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","id":"20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593e4f16-b585-4882-b344-8f276e47017c","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Boris Johnson levágott fejével lépett színpadra egy brit rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailben értesítette a felhasználók egy kis csoportját a Google, hogy a térképes szolgáltatásánál már elérhetővé vált az inkognitó mód. Hogy mikor lesz a végső \"premier\", még nem tudni.","shortLead":"E-mailben értesítette a felhasználók egy kis csoportját a Google, hogy a térképes szolgáltatásánál már elérhetővé vált...","id":"20190919_google_terkep_inkognito_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f73f3-493a-4ab0-b52b-88b43e02136d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_google_terkep_inkognito_mod","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:03","title":"Már teszteli a Google a funkciót, amivel titokban kereshetünk a térképén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c6e71a-74d6-491d-8fe6-682ef2865ce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt még azt is meg lehet róla tudni, hogy ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke. ","shortLead":"Sőt még azt is meg lehet róla tudni, hogy ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke. ","id":"20190920_Gigantikus_Orban_Viktorportre_figyeli_a_szentlorincieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61c6e71a-74d6-491d-8fe6-682ef2865ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47699811-3a53-4a35-918b-20966d319c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gigantikus_Orban_Viktorportre_figyeli_a_szentlorincieket","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:13","title":"Gigantikus Orbán Viktor-portré figyeli a szentlőrincieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg...","id":"20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340ea6e1-eee6-4c1f-b286-179e6c6b8e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:33","title":"Trump nem engedi, hogy szigorúbban szabályozza a károsanyag-kibocsátást Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket decemberig nem is lehet majd kapni.","shortLead":"Az egyiket decemberig nem is lehet majd kapni.","id":"20190919_kotelezo_oltas_hiany_baranyhimlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aca8e-9c1f-48f5-92d9-fa7ed9a93c29","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kotelezo_oltas_hiany_baranyhimlo","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:05","title":"Hiány van egy bárányhimlő elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","id":"20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0511db-a86f-47a3-a331-9044e74a3aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:34","title":"Hadházy megnézte: szépen halad a munka az Orbán-család majorságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]