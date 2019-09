Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent közösségi oldalán a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Üzent közösségi oldalán a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20190911_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2d8488-79ef-4ee4-b1ca-f243fa804f48","keywords":null,"link":"/sport/20190911_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_uzenet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:48","title":"Marco Rossi: Mérges vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené a lövöldözések kialakulásának esélyét az amerikai kormányzat. Okostelefonokkal és okosórákkal monitoroznák folyamatosan az érintetteket.","shortLead":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené...","id":"20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cb7ddc-6e7e-49b6-a25b-d610951bcf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:03","title":"Trumpék a labilis emberek okostelefonos megfigyelésével vetnének véget a lövöldözéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely legutóbb hétfőn hívta ki vitára a főpolgármestert. Tarlós korábban sem zárkózott el a vitától, csak hát sosincs rá időpont.","shortLead":"Karácsony Gergely legutóbb hétfőn hívta ki vitára a főpolgármestert. Tarlós korábban sem zárkózott el a vitától, csak...","id":"20190910_Hat_persze_hogy_kiall_vitazni_Tarlos_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51517f6-835f-4779-9509-53b57c600316","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_persze_hogy_kiall_vitazni_Tarlos_Istvan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:59","title":"\"Hát persze\", hogy kiáll vitázni Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro teljesítményét mutatja.","shortLead":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro...","id":"20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b494b84-722e-4344-926e-c7e085a40146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:03","title":"Hogy mennyire erős a legjobb új iPhone? Megjött a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a5f31e-67b0-41d7-93d5-a55e85c0d94b","c_author":"Haraszti Miklós","category":"itthon","description":"Életének 71. évében elhunyt Rajk László építész, belsőépítész, látványtervező, a magyar demokratikus ellenzék egykori tagja, volt SZDSZ-es politikus. Korábbi politikustársa, országgyűlési padtársa, Haraszti Miklós emlékezik.","shortLead":"Életének 71. évében elhunyt Rajk László építész, belsőépítész, látványtervező, a magyar demokratikus ellenzék egykori...","id":"20190912_Haraszti_Miklos_Rajk_Laszlo_feny_minden_sotetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a5f31e-67b0-41d7-93d5-a55e85c0d94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c388f-e89b-493e-a409-be164fe7d9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Haraszti_Miklos_Rajk_Laszlo_feny_minden_sotetben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:50","title":"Haraszti Miklós: Rajk László, fény minden sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy csapás ez az amerikai farmereknek, akik ráadásul a rendkívüli időjárással is küszködnek. De ki a hibás?","shortLead":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy...","id":"20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc99677-746d-4b75-8197-35fe94e4fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:50","title":"Saját lábába rúgott Trump, de megvolt rá az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok mellé nagyobb képernyővel szerelt iPad és új okosóra is érkezett.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e422b-0239-4896-8436-80a2bf5f528e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:43","title":"Ez az Apple nagy bejelentése: itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak a szülő-gyermek viszony befolyásolja döntően a felnőttkori párkapcsolatok alakulását, hanem a testvérkapcsolatok gyerekkori történései is. ","shortLead":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak...","id":"20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c18919-7352-4065-b450-109091741fb0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:00","title":"Azt hiszi, nem számít? Így hat a testvérünk a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]