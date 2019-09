Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek értelmében a legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik - jelentette be a miniszterelnök-helyettes vasárnap, a szentendrei új zsinagóga avatási ünnepségén.","shortLead":"Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek...","id":"20190922_Semjen_Koves_Slomo_egyhaza_megallapodast_kotott_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6d10e3-1ca0-4b2c-af7f-9f2c851e7f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Semjen_Koves_Slomo_egyhaza_megallapodast_kotott_a_kormannyal","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:59","title":"Semjén: Köves Slomó egyháza megállapodást kötött a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","shortLead":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","id":"20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02333176-3110-4776-80a3-2600582f81ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:19","title":"A Lukoil a legnagyobb orosz magáncég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó példával járnának elől a kütyük használatában – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei, Domonkos Katalin pedagógus és Szondy Máté pszichológus. A kerekasztalon egyebek mellett szó esett a digitális „én” elismerés utáni vágyáról, a sexting helyéről a párkapcsolatokban és arról, hogy a szülők mit osszanak meg a gyerekeikről az interneten.","shortLead":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó...","id":"20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171878c-14be-44bd-9ea4-e69e72c38c43","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"A túlvédett gyerekből áldozat, a bántalmazottból pedig bántalmazó válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","shortLead":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","id":"20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20628b7-7759-476a-9537-d1ac8f27d6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:09","title":"Bruce Springsteen 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 60 gyermeket kezelnek a betegséggel. Azt, hogy mi okozta, még nem tudni.","shortLead":"Már 60 gyermeket kezelnek a betegséggel. Azt, hogy mi okozta, még nem tudni.","id":"20190922_szalmonella_gyerek_debrecen_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b513e-29a0-4292-95f4-42ee701be5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_szalmonella_gyerek_debrecen_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:40","title":"Annyi gyerek szalmonellás Debrecenben, hogy megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","shortLead":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","id":"20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b23242-3e34-4249-bb88-9225d7dcfba0","keywords":null,"link":"/sport/20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:43","title":"Az oroszok megint nem indulhatnak az atlétika-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","shortLead":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","id":"20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f954e-07e0-4484-b495-ca32abcb45e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:15","title":"Magyarország költött a legnagyobb arányban sportra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]