[{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","shortLead":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","id":"20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d134aa-b958-49de-b40f-a478879ab5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:27","title":"Szöllősi György: Az egész magyar nemzet érdeme, hogy Zsóri nyerte a Puskás-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b3fe22-b520-4af8-98eb-70ac15834141","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:54","title":"Fiatalok törték le a székesfehérvári lovasszobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett politikus, Csomortányi István szerint \"ízléstelen facebookos manipulációról\" van szó.","shortLead":"Az érintett politikus, Csomortányi István szerint \"ízléstelen facebookos manipulációról\" van szó.","id":"20190923_csomortanyi_istvan_naci_karlendites_erdelyi_magyar_neppart_emnp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f435b8-dee6-4417-ad84-411f920de61a","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_csomortanyi_istvan_naci_karlendites_erdelyi_magyar_neppart_emnp","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:47","title":"Náci karlendítéssel pózolva fotózták le az erdélyi magyar politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c125065-765f-4c0f-8846-a35920b5ba5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a magyar, a szlovák és a román labdarúgó-szövetséget is megbüntette a szurkolók viselkedése miatt.","shortLead":"Az UEFA a magyar, a szlovák és a román labdarúgó-szövetséget is megbüntette a szurkolók viselkedése miatt.","id":"20190923_zart_kapus_meccs_romania_uefa_labdarugo_szovetseg_rasszista_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c125065-765f-4c0f-8846-a35920b5ba5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7a3c55-782c-43f6-a381-b8b4a93de00d","keywords":null,"link":"/sport/20190923_zart_kapus_meccs_romania_uefa_labdarugo_szovetseg_rasszista_szurkolok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:52","title":"Románia is zárt kapuk mögött játssza a következő selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699","c_author":"Szabó Yvette - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi identitás és kohézió erősítésére, azonban néhány példát átnézve elmondható, Kecskemét időzített a legjobban, számtalan kedves esemény várja a választás előtt a szavazókat, amelyről természetesen a fideszes polgármester, illetve a választókerület fideszes képviselője sem hiányozhat.","shortLead":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi...","id":"20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697161d-0b38-4f4a-b390-9864bf4df1f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:10","title":"Kreatív kampány Kecskeméten: az uniós pénz is jól jön a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","shortLead":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","id":"20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07869f1-1205-429f-ba01-1a328b3ab9b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:21","title":"Új csúcsdízelt kapott a VW T-Roc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29068082-4d18-41a5-9012-a65f4cf36d10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jókora frissítésen van túl az IKEA népszerű alkalmazása, a Place, amellyel még a vásárlás előtt megnézhetjük, hogy fog kinézni a szoba a bútorokkal, amiket meg szeretnénk venni.","shortLead":"Jókora frissítésen van túl az IKEA népszerű alkalmazása, a Place, amellyel még a vásárlás előtt megnézhetjük, hogy fog...","id":"20190924_ikea_place_butor_alkalamazas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29068082-4d18-41a5-9012-a65f4cf36d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef912cc8-7a98-4549-9de2-5eb916bef1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_ikea_place_butor_alkalamazas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:03","title":"Újít az IKEA: már egy egész szobát berendezhet, mielőtt megvenné a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]