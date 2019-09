Október közepén mutatja be New Yorkban a Google a legújabb Pixel telefonokat, amelyeket már a 4-es szám kísér. Túl nagy meglepetésre nem számítunk, ugyanis szinte minden kiszivárgott már a telefonokról, részletes videót is láthattunk az egyik modellről, és sok minden kiderült az egyik valóban különleges funkciójáról, a Motion Sense-ről, amelyben a Google egy korábbi projektje, a Project Soli ölthetett testet.

© YouTube/Google

A Motion Sense radartechnológiát használ, és így a Pixel 4-ek tulajdonosai egészen finom kézmozdulatokkal is vezérelhetik a telefonjukat. Úgy navigálhatnak például a zeneszámok között, hogy hozzá sem kell érniük a telefonjukhoz.

Már korábban is tudni lehetett, hogy nem minden országban lesz majd elérhető a Pixel 4-ekkel együtt ez a technológia, viszont most megnyugtathatjuk a hazai érdeklődőket: a legutóbbi értesülések ugyanis – amelyeket többek között a 9to5Google osztott meg – feltárták azt a 38 országot, ahol használható lesz a Motion Sense, és a listán Magyarország is rajta van. Japán, India, Ausztrália, Mexikó, Új-Zéland viszont most kimarad a jóból.

A 9to5Google egyébként néhány olyan alkalmazást is felfedezett, amelyeknél már használhatók lesznek a Motion Sense által nyújtott lehetőségek. Ezek: Amazon Music, Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, Spotify Stations, YouTube, YouTube Music.

