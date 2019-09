Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak, akik már élesben is próbálgathatták a készülékeket.

Ha díjaznák azt a céget, ahonnan a legtöbb információ szivárog ki egy még be sem jelentett készülékről, a Google minden bizonnyal az esélyesek között lenne. Rendszeresek a kiszivárogtatások küszöbön álló eszközeikről, most például a Pixel 4 XL-ről, amelyet, a legutóbbi értesülések szerint, csak majd október 15-én jelentenek be.

Már korábban is lehetett tudni a telefon(ok) jó pár jellemzőjét, legutóbb pedig egy olyan, meglehetősen hosszú, 4K-s videó is felkerült a netre, amely azt mutatja, hogyan próbálgatják az új okostelefont.

© YouTube/AnhEm TV

A videó megerősít néhány korábbi értesülést, például a 90 Hz-es kijelzőt (a Beállításokban Smooth Display-nek nevezik). A Smooth Display képes lesz automatikusan mozogni a 60 Hz-es és 90 Hz-es képfrissítés között, ami azért is előnyös, mert a legtöbb alkalmazás még nem támogatja a 90 Hz-es képfrissítési frekvenciát. Említésre kerül az Ambient EQ is, egy olyan funkció, amelyik képes változtatni a kijelző színhőmérsékletét és a fényerőt a helyiség megvilágításának függvényében.

A műszaki adatok is megfelelnek a korábbi értesüléseknek, mármint ami a Pixel 4 XL specifikációit illeti. 6,23”-es, 3040 x 1440 pixeles kijelző, 6 GB RAM és 128 GB tárhely. Nem kizárt persze, hogy lesz 64 GB-os modell, bár – jegyzi meg az Android Headlines – az ilyen videók általában a belépőszintű modellt mutatják, szóval elképzelhető, hogy a Google 128 GB-nál kezdi, és onnan megy majd feljebb.

