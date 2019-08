Nem nagy a titoktartás: szinte mindent tudni már a Google új csúcstelefonjairól

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The Machine újrázik, a Mastercard színpadán pedig egy nyolcfős, multikulti popbanda adagolja a csillámos szivárványt lelki táplálék gyanánt. ","shortLead":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The...","id":"20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45226ca-6abe-4824-9f23-73628be9513e","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:30","title":"Hétfőn felszabadítjuk a boldogsághormonokat - napi Sziget-programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat működtető cég, amelynek tulajdonosa helyi fideszes politikus. ","shortLead":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat...","id":"20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014244a0-a88e-4418-9a5f-18aacbdbb93a","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:00","title":"Jól kistafírozták közpénzből a Lázár „szürke hétköznapjairól” gyakran hírt adó helyi portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zakatol a kampánygépezet.","shortLead":"Zakatol a kampánygépezet.","id":"20190812_Lazar_Janos_megmondta_Aki_kozejuk_tartozik_szamithat_ra_hogy_lesz_munkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0454a345-8af7-4c6e-81b7-d14806c99c9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Lazar_Janos_megmondta_Aki_kozejuk_tartozik_szamithat_ra_hogy_lesz_munkaja","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:35","title":"Lázár János megmondta: aki közéjük tartozik, számíthat rá, hogy lesz munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","shortLead":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","id":"20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bceae8a-4c42-410e-b231-f8650e5e585d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:10","title":"Ne lepődjön meg, ha a hőmérő higanyszála megközelíti a 40-es számot. És nem csak a mai napról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől a széles sávú internet kiépítése. A magyarországi helyzet nem rossz, de azért hagy kívánnivalót maga után.","shortLead":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől...","id":"201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb8722-4471-4805-b0e3-23c3b55f6db7","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:00","title":"Rosszul jár, aki nem tud magának gyors internetet beszereltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a sofőr. ","shortLead":"Ittas volt a sofőr. ","id":"20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c8bee4-74e2-458e-ad71-c3cd881466a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:56","title":"Rímekbe szedve tálal egy balesetet a rendőrség a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem. Az elmúlt időszakban miniszteri szinten merült fel, hogy a tulajdonosok akár el is adhatnák az üzemeltetési jogot.","shortLead":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem...","id":"20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83449755-14b9-4f4a-be0f-c92b33be648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:17","title":"Ferihegy vezetése elárulta, miről tárgyalnak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló bizniszbe kezdtek.","shortLead":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló...","id":"201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94738e2-20e8-4c48-bca4-6db126140950","keywords":null,"link":"/kkv/201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:30","title":"Legyél szép a NER-nek, hadd gazdagodjon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]