Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","shortLead":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","id":"20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197567c5-b354-4d1c-8d4b-fa1de7779c45","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","timestamp":"2019. október. 01. 19:29","title":"Videó: Rendhagyó szülinapi meglepetést kapott a rendőröktől egy négyéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e14215-9a47-4606-9ab5-070c1b1158db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy párkapcsolat összes szépsége és nyűgje befér egy autóba Reisz Gábor új rövidfilmjében. Az egészben ráadásul az a legszebb, hogy valójában a hétperces alkotás egy reklám lett. ","shortLead":"Egy párkapcsolat összes szépsége és nyűgje befér egy autóba Reisz Gábor új rövidfilmjében. Az egészben ráadásul...","id":"20191001_Sari_nem_jelentett_nekem_semmit_hidd_mar_el__szuper_kisfilm_erkezett_Reisz_Gabortol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e14215-9a47-4606-9ab5-070c1b1158db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadccbc5-70ab-44aa-a995-79224946b096","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Sari_nem_jelentett_nekem_semmit_hidd_mar_el__szuper_kisfilm_erkezett_Reisz_Gabortol","timestamp":"2019. október. 01. 15:07","title":"\"Sári nem jelentett nekem semmit, hidd már el\" - szuper kisfilm érkezett Reisz Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda56f47-6d47-4115-a854-9dcdf8c68a18","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","timestamp":"2019. október. 02. 12:28","title":"„Mindent szeretek, amit csinál” – Szikora Róbert lánglelkű támogatója a fideszes jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","shortLead":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","id":"20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079843a0-fdbb-49e7-b57f-4d677c995353","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","timestamp":"2019. szeptember. 30. 22:15","title":"Románia is új jelöltet javasol az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utolsó ottani üzemüket is bezárták.","shortLead":"Az utolsó ottani üzemüket is bezárták.","id":"20191002_samsung_kina_telefongyartas_konkurencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6038c985-7e2f-4b1b-ba1f-8407f512fc80","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_samsung_kina_telefongyartas_konkurencia","timestamp":"2019. október. 02. 11:10","title":"Elüldözte a helyi konkurencia a Samsungot Kínából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A januárban még a visszavonulását jelentette be most pedig már egyre jobban játszva kiemeltet vert a skót teniszező.\r

\r

","shortLead":"A januárban még a visszavonulását jelentette be most pedig már egyre jobban játszva kiemeltet vert a skót teniszező.\r

\r

","id":"20191001_Andy_Murray_kiemeltet_vert_Pekingben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9168f9f7-781f-4ecc-8502-741822693ab9","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Andy_Murray_kiemeltet_vert_Pekingben","timestamp":"2019. október. 01. 11:19","title":"A visszatérő Andy Murray kiemeltet vert Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a tragikus körülmények között elhunyt focistát eladó Nantes-nak adott igazat.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a tragikus körülmények között elhunyt focistát eladó Nantes-nak adott igazat.","id":"20190930_emiliano_sala_atigazolas_cardiff_city_nantes_fifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f8001-0d56-48a8-83bb-ae1f24da60b6","keywords":null,"link":"/sport/20190930_emiliano_sala_atigazolas_cardiff_city_nantes_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:22","title":"Fizetnie kell Emiliano Saláért a Cardiff Citynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SimJacker után most itt a WIBattack: az újabb hibát kihasználva a kiberbűnözők még a tartózkodási helyünk adataihoz is hozzáférhetnek.","shortLead":"A SimJacker után most itt a WIBattack: az újabb hibát kihasználva a kiberbűnözők még a tartózkodási helyünk adataihoz...","id":"20191001_wibattack_ginno_security_lab_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e8986-20fc-498e-bc71-ad4c9d192ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_wibattack_ginno_security_lab_kibertamadas","timestamp":"2019. október. 01. 08:03","title":"Kritikus hibát találtak a SIM-kártyákban, egy SMS-ből lehet nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]