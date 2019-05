A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áradások az ország keleti részét sújtják, volt olyan város, ahol egy gátszakadás miatt 6500 embert kellett evakuálni.","shortLead":"Az áradások az ország keleti részét sújtják, volt olyan város, ahol egy gátszakadás miatt 6500 embert kellett evakuálni.","id":"20190430_Ezreket_kellett_kitelepiteni_Kanadaban_a_hatalmas_aradasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd3be69-c37d-4817-8425-9364b066ab0c","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Ezreket_kellett_kitelepiteni_Kanadaban_a_hatalmas_aradasok_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 05:22","title":"Ezreket telepítettek ki Kanadában a hatalmas áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","shortLead":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","id":"20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691bc48-fa75-4543-b954-92afa661663c","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","timestamp":"2019. május. 01. 18:11","title":"Szegeden 10 ezer forintot kapnak a gyerekek és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a19bffc-d662-4f18-9b43-4852a6c6e7a8","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A címben idézett mondat akár egy zsarolóvírus fenyegetése is lehetne, de akár egy egyszerű jó tanács is, nehogy ennek a zsarolóvírusnak az áldozatai legyünk. Cikkünkben körüljárjuk, hogy milyen támadásokra számíthatunk a kiberbűnözőktől, és mit tehetünk ellenük?","shortLead":"A címben idézett mondat akár egy zsarolóvírus fenyegetése is lehetne, de akár egy egyszerű jó tanács is, nehogy ennek...","id":"20190425_Cege_van_Inkabb_fizessen_mint_hogy_nagyobb_baj_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a19bffc-d662-4f18-9b43-4852a6c6e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93274e60-14f4-4652-b671-25f8fa795c42","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Cege_van_Inkabb_fizessen_mint_hogy_nagyobb_baj_legyen","timestamp":"2019. április. 30. 12:30","title":"Cége van? Inkább fizessen, mint hogy nagyobb baj legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","shortLead":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","id":"20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e323506c-ed6d-442b-9e63-f1b8e6d44c58","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","timestamp":"2019. április. 30. 07:59","title":"Majdnem duplájára nőtt az év eleje óta a közintézmények eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Máig lelkes támogatója a 2004-es bővítésnek. ","shortLead":"Máig lelkes támogatója a 2004-es bővítésnek. ","id":"20190501_Juncker_is_megemlekezett_a_2004es_EUcsatlakozasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f754cb60-7417-4294-8e7d-daf5fc2498db","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Juncker_is_megemlekezett_a_2004es_EUcsatlakozasrol","timestamp":"2019. május. 01. 12:45","title":"Juncker is megemlékezett a 2004-es EU-csatlakozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","id":"20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d59ab-7a9c-44bf-b919-14b6117ba6a2","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","timestamp":"2019. május. 01. 08:49","title":"Nem is a cukrozott üdítőktől hízunk el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai településrészén hétfő este.","shortLead":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai...","id":"20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a86cd7-3d19-40da-b402-3b7edc9069f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","timestamp":"2019. április. 29. 21:51","title":"Ketten meghaltak egy gárdonyi lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Városligetben tarott beszédében jelentette be: egynapos ágazati munkabeszüntetést terveznek május 29-re.\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Városligetben tarott beszédében jelentette be: egynapos ágazati...","id":"20190501_pdsz_szucs_tamas_agazati_sztrajk_majus_29","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8bb19-feb1-4236-9d3a-c20b0c048d59","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_pdsz_szucs_tamas_agazati_sztrajk_majus_29","timestamp":"2019. május. 01. 16:43","title":"Sztrájkot hirdetett az egyik pedagógusszakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]