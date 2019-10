"A Győr+ mai számában nem csak az elmúlt ciklus legfontosabb eredményei, de az előttünk álló feladatokról is szó volt. Ti elolvastátok már?" – tette fel a kérdést péntek délután Borkai Zsolt győri polgármester (kampánycsapata) a politikus hivatalos Facebook-oldalán. Volt olyan hozzászóló, aki jelezte, nem olvasta, mert nem kapta meg az újságot, de olyan is, aki egy kép megosztásával jelezte: ő bizony mást is olvasott ma Borkairól.

A képernyőképen látható második hozzászóló azt a fotót helyezte a Borkai-oldal bejegyzése alá, amelyet pénteken tett közzé az Ez az ördög ügyvédje című, kifejezetten a győri polgármesterről szóló helyi blog. A képet annak közzétévője bizonyítékként csatolta állításai mellé, melyekben az ide kattintva részleteiben olvasható súlyos vádakat fogalmaz meg Borkai Zsolttal kapcsolatban.

© hvg.hu

A hozzászólás délután 5 óra előtt nem sokkal érkezett. Negyed 6-kor azonban – ahogy az a képernyőképen is látható – három helyett már csak két hozzászólás volt a bejegyzésnél, az egyik valahogyan kámforrá vált.

© hvg.hu

Három forgatókönyv képzelhető el, valamelyik többé, valamelyik kevésbé életszerű:

a kommentelőnek végül mégsem tetszett Borkai Zsolt képe, így pár perc múlva letörölte hozzászólását;

egy éppen ezt a hozzászólást érintő technikai hiba lépett fel a Facebookon;

a hozzászólást Borkai Zsolt kampánystábja törölte.

Szabályellenes még az utolsó lehetőség sem lenne: a Facebook-oldalak adminisztrátorainak viselkedését a Facebook maga nem szabályozza, minden oldal üzemeltetője saját maga dönti el, milyen kommenteket enged felhasználóinak.

A legnagyobb közösségi oldal legutóbb éppen néhány napja jelentett be fontos változtatást politikai témákra vonatkozó szabályaiban. A közösségi oldal moderátorai kettős mércét kezdenek alkalmazni: más szabályok szerint ellenőrzi a politikusok által megjelenített tartalmakat, mint a többi felhasználó megosztásait. A politikusok által közzétett bejegyzéseket nem törlik akkor sem, ha ellenőrizhetően hazugsággal, csúsztatással operáló kamuhírek, csak a direkt fenyegetést jelentő tartalmakat szedik le a Facebookról. A többi felhasználó esetében álhírterjesztésért akár a közösségi oldalról való ideiglenes kitiltás is járhat.

Az új eljárást azt követően vezették be, hogy Mark Zuckerberg Washingtonba látogatott, ahol Donald Trumppal is egyeztetett.

Ha érdekli a Facebook és a politika kapcsolata, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.