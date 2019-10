Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","shortLead":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","id":"20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d466dad-a53c-4444-8538-d185a6100fb9","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","timestamp":"2019. október. 10. 08:24","title":"Okostelefonon is lehet majd dolgozatot írni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","shortLead":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","id":"20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becf7969-b76a-4bda-84ad-a6fd1c0fa27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 09. 21:40","title":"Még mindig nem döntöttek Orbán új brüsszeli jelöltjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is lépéseket tesznek. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is...","id":"20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726018f8-34ad-4b05-ac64-081777c6ac42","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","timestamp":"2019. október. 09. 11:27","title":"Kirúgja a Shellt a brit Nemzeti Színház a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b158e9-19c7-4b55-b65b-85161b7d99bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony is kapott egy szexuális segédeszközt azzal a felkiáltással, a főpolgármesterjelölt és a színész ezzel játsszon, ne a fővárossal.","shortLead":"Karácsony is kapott egy szexuális segédeszközt azzal a felkiáltással, a főpolgármesterjelölt és a színész ezzel...","id":"20191009_A_vadhajtasos_Bede_provokalta_Alfoldi_Robertet_a_Dunaparton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b158e9-19c7-4b55-b65b-85161b7d99bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981600be-9063-4feb-bf2b-3dde60fce291","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_vadhajtasos_Bede_provokalta_Alfoldi_Robertet_a_Dunaparton__video","timestamp":"2019. október. 09. 13:20","title":"Műpénisszel provokálta egy szélsőséges blogger Alföldi Róbertet Karácsony Gergely rendezvénye után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","shortLead":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","id":"20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c57b836-e077-48a4-8518-704c0c050572","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","timestamp":"2019. október. 10. 07:42","title":"Elengedték az Iránban őrizetbe vett orosz újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálatot követelnek.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek.","id":"20191009_Az_ugyeszseghez_fordult_a_DK_a_Borkaiugy_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aea783-adc4-4cf7-a512-995cfaea636f","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Az_ugyeszseghez_fordult_a_DK_a_Borkaiugy_miatt","timestamp":"2019. október. 09. 13:50","title":"Az ügyészséghez fordult a DK a Borkai-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat, 32 gigabájtot kért a rendszertől.","shortLead":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat...","id":"20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec4b86f-5ef2-4b7e-b384-ae0a0e67edf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","timestamp":"2019. október. 09. 15:03","title":"32 GB RAM? A szívbajt hozta a rajongókra az új Star Wars-játék fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","shortLead":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","id":"20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7e996-1f8a-494d-bdbc-bc42a6945873","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","timestamp":"2019. október. 10. 13:53","title":"Megbukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]