[{"available":true,"c_guid":"262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","shortLead":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","id":"20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d652d1-b6d5-402c-81ba-5d1b486d6194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:45","title":"Megint katonai konvoj fogja róni a magyar utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","shortLead":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","id":"20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af47847-d1f8-4d64-8045-905b0622906e","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:14","title":"135 ezer lakás maradt áram nélkül a Dorian hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amazonas-medence közelmúltban felfedezett legmagasabb, 88 méteres fáját nem fenyegetik a térségben pusztító erdőtüzek – derült ki brazil és brit kutatók tanulmányából.","shortLead":"Az Amazonas-medence közelmúltban felfedezett legmagasabb, 88 méteres fáját nem fenyegetik a térségben pusztító...","id":"20190907_amazonas_medence_legmagasabb_faja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d128f5-65ce-40f5-b927-c79aabd7c1df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_amazonas_medence_legmagasabb_faja","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:03","title":"Aprócska, de nagyszerű hír jött a lángoló Amazonasból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében változatlan marad Romániában.","shortLead":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében...","id":"201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea5e8fd-4717-446b-b578-df510f72e0ef","keywords":null,"link":"/vilag/201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:00","title":"Fogynak a magyarok Romániában. De a románok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7e0c69-60c4-49df-969c-ae2a1e1eeec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok szerencsések, mert eldönthetik, melyik úton akarnak lehajtani róla. ","shortLead":"A magyarok szerencsések, mert eldönthetik, melyik úton akarnak lehajtani róla. ","id":"20190907_Orban_egy_nagy_korforgalomhoz_hasonlitotta_Europat_Kotcsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7e0c69-60c4-49df-969c-ae2a1e1eeec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38487b4-1900-49db-8e50-b54e876d9d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Orban_egy_nagy_korforgalomhoz_hasonlitotta_Europat_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:57","title":"Orbán egy nagy körforgalomhoz hasonlította Európát Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada73273-3458-4e29-a071-9a7aeb8eab8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiában tíz éves fia és a vétlen autó sofőrje is meghalt. A nő édesanyja szerint baleset történt, nem szándékosság. ","shortLead":"A tragédiában tíz éves fia és a vétlen autó sofőrje is meghalt. A nő édesanyja szerint baleset történt, nem...","id":"20190907_Tragedia_az_M5oson_kilometereken_at_ment_szemben_a_forgalommal_a_27_eves_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada73273-3458-4e29-a071-9a7aeb8eab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93909d5-045e-40cb-8221-3b8c2ffa78c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Tragedia_az_M5oson_kilometereken_at_ment_szemben_a_forgalommal_a_27_eves_no","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:09","title":"Tragédia az M5-ösön: kilométereken át ment szemben a forgalommal a 27 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 3107-es úton történt, a biciklis a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A baleset a 3107-es úton történt, a biciklis a helyszínen életét vesztette.","id":"20190907_Kocsi_sodort_el_egy_kerekparost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce4eaf3-a161-4067-8b92-59504ef52215","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Kocsi_sodort_el_egy_kerekparost","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:33","title":"Kocsi sodort el egy kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","id":"20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd5151-329f-42a8-8373-cdb8560e4ae3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:07","title":"Spa után Monzában is volt egy horrorbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]