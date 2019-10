Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós széles mosollyal fogadta az érkező Karácsonyt. ","shortLead":"Tarlós széles mosollyal fogadta az érkező Karácsonyt. ","id":"20191017_Video_Biciklivel_erkezett_Karacsony_a_Varoshazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab741a62-aacb-408d-b26b-f5751722d9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Video_Biciklivel_erkezett_Karacsony_a_Varoshazara","timestamp":"2019. október. 17. 10:10","title":"Videó: Karácsony biciklivel érkezett, Tarlós bőrdzsekiben fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dunántúli Napló munkatársa, Bátonyi Donát más szerző művét adta el sajátjaként, nem volt jó ötlet. A Mediaworks azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyát.","shortLead":"A Dunántúli Napló munkatársa, Bátonyi Donát más szerző művét adta el sajátjaként, nem volt jó ötlet. A Mediaworks...","id":"20191017_dunantuli_naplo_mediaworks_kormanymedia_plagium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58662fb-1eca-4150-8ce6-29f97bc05671","keywords":null,"link":"/kultura/20191017_dunantuli_naplo_mediaworks_kormanymedia_plagium","timestamp":"2019. október. 17. 15:42","title":"Kirúgták a kormánymédia plagizáló újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs is fehér – összegzi vizsgálódása tapasztalatait Laki Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója.","shortLead":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs...","id":"20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef06279f-16d3-4178-af1b-e2777e239f94","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","timestamp":"2019. október. 16. 16:52","title":"MTA-kutató: Alig maradtak olyan vállalkozók, akik teljesen függetlenek a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","shortLead":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","id":"20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd4866-4305-44ff-8aa2-8f28177e802f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","timestamp":"2019. október. 17. 11:53","title":"Orbán nem szeretne női biztosjelöltet megnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Géppisztoly, hangtompító és lőszer is volt a Röszkén lekapcsolt szerbnél.","shortLead":"Géppisztoly, hangtompító és lőszer is volt a Röszkén lekapcsolt szerbnél.","id":"20191016_lofegyver_roszke_geppisztoly_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d05c2b-a6e4-4329-86ab-a88bda6e8e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_lofegyver_roszke_geppisztoly_hataratkelo","timestamp":"2019. október. 16. 08:53","title":"Harminc lőfegyverrel akarta átlépni a magyar határt egy szerb férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bc1f57-c09e-4f57-8f6b-9c6d2a65ab78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha hamisítatlan kétütemű életérzésre vágyik, akkor nincs is jobb választás ennél az utolsó szériás NDK járgánynál.","shortLead":"Ha hamisítatlan kétütemű életérzésre vágyik, akkor nincs is jobb választás ennél az utolsó szériás NDK járgánynál.","id":"20191016_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_hazai_trabant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79bc1f57-c09e-4f57-8f6b-9c6d2a65ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd578b4d-a06a-467e-a179-5af9b38f4d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_hazai_trabant","timestamp":"2019. október. 16. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó hazai Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]