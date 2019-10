Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt, hogy konzolra és mobilra is elkészítse a még mindig (tíz)milliók által kedvelt programot.","shortLead":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt...","id":"20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160a1943-f4d5-49d3-924b-7a8399c168a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 16. 18:03","title":"Mobilokra is kiadják minden idők egyik legsikeresebb PC-játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagy a purparlé Csepelen, ahol új választást követel az ellenzék, mire Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangóné Borbély Ildikót. Más kerületekben sem ért véget még a választás, négy helyen van még függőben a polgármester személye. ","shortLead":"Nagy a purparlé Csepelen, ahol új választást követel az ellenzék, mire Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangóné Borbély...","id":"20191018_budapest_valasztas_szavazokor_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0589-e158-4b33-9c42-eff466af30ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_budapest_valasztas_szavazokor_polgarmester","timestamp":"2019. október. 18. 17:30","title":"Ilyen fejetlenséget is ritkán látni választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus helyzetbe Magyarországon, miután egyre nehezebb körülmények között dolgoznak az ortopédcipő-készítők, akik nemcsak az egyre több ellátásra szorulót nem fogják tudni ellátni, de a legtöbbjük már a következő pár hónapot sem tudja finanszírozni.","shortLead":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus...","id":"20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29664642-6a87-493d-9656-4f3b3084ea8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","timestamp":"2019. október. 18. 12:01","title":"Kritikus helyzetbe került az ortopédcipő-készítés Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9affb923-ee1e-4ff7-90ef-9ae693aad142","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Köpcös fiát akarták letartóztatni, mire megjelentek ott a Sinaloa kartell emberei kisteherautókkal, felfegyverkezve.","shortLead":"A Köpcös fiát akarták letartóztatni, mire megjelentek ott a Sinaloa kartell emberei kisteherautókkal, felfegyverkezve.","id":"20191018_Kiderult_miert_valt_csataterre_egy_mexikoi_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9affb923-ee1e-4ff7-90ef-9ae693aad142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96307c73-e534-460d-b9a9-0b82244143ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Kiderult_miert_valt_csataterre_egy_mexikoi_varos","timestamp":"2019. október. 18. 10:46","title":"Kiderült, miért vált csatatérré a mexikói város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 400 millió forintnyi bevételt remélnek tőle. ","shortLead":"Közel 400 millió forintnyi bevételt remélnek tőle. ","id":"20191017_Ket_balatoni_udulojetol_is_megszabadulna_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6113cbfc-a5b9-498e-8e77-1f20932e4ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ket_balatoni_udulojetol_is_megszabadulna_a_MAV","timestamp":"2019. október. 17. 12:14","title":"Két balatoni üdülőjétől is megszabadulna a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f067d5fd-89b4-4aff-b53f-4fd4de25d7e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azoknak, akik az eddigi X7-eseket túl szerénynek és gyengének találták.","shortLead":"Íme a megoldás azoknak, akik az eddigi X7-eseket túl szerénynek és gyengének találták.","id":"20191017_szaguldo_hegyomlas_lett_a_legujabb_bmw_x7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f067d5fd-89b4-4aff-b53f-4fd4de25d7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b13f39-3590-4a13-b74d-37d15c2e70ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_szaguldo_hegyomlas_lett_a_legujabb_bmw_x7","timestamp":"2019. október. 17. 07:59","title":"Száguldó hegyomlás lett a legújabb szupererős BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénzbüntetést is kiróttak rájuk.","shortLead":"Pénzbüntetést is kiróttak rájuk.","id":"20191018_Elzarast_kaptak_a_kutyakat_lancra_vero_es_ehezeto_allatkinzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3014dddb-a733-471b-a5fc-d4b799bff42b","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Elzarast_kaptak_a_kutyakat_lancra_vero_es_ehezeto_allatkinzok","timestamp":"2019. október. 18. 17:19","title":"Elzárást kaptak a kutyákat láncra verő és éheztető állatkínzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú telefonnal szeretne betörni Európába. A készülékeikhez eddig is hozzá lehetett jutni felénk, de most már hivatalos forgalmazásba és európai hídfőállások építésébe kezdenek.","shortLead":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú...","id":"20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdf6e9a-c722-4ada-8d1f-e6c1f2a21532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","timestamp":"2019. október. 17. 12:33","title":"Kedvező ár, nem semmi specifikációk: bemasírozik Európába telefonjaival a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]