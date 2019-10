Egy új kutatás az elmúlt két év leginkább „közszájon forgó” sorozataként említi a Stranger Thingset, legalábbis a Twitteres említések vonatkozásában. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy az említett időszakban több mint 32 milliószor említették meg ezt a sorozatot. Az előkelő második helyen végzett az éppen Emmy-díjat kapott Trónok harca, ugyanis több mint 11 milliószor volt valamilyen beszélgetés tárgya a Twitteren. A bronzérem a House of Cards sorozaté, kicsivel kevesebb, mint 3 millió megemlítéssel.

A kutatásból nemcsak az említések száma derül ki, hanem többök között az is, hogy a férfiak vagy a nők beszéltek-e többet egy-egy sorozatról. A Stranger Things esetében a hölgyek voltak bőbeszédűbbek, a Trónok harcánál a férfiak, míg a House of Cards esetében kiegyenlítettek az „erőviszonyok”. Egyértelmű férfiérdeklődést váltott ki a Cobra Kai, a nők körében pedig a When They See Us minisorozat aratott az említések számát illetően.

Persze az, hogy valamiről beszélnek, nem feltétlenül jelent dicséretet. Az említett kutatás erre is figyelt, és a pozitív és negatív kommentek szerint is rendezi a top 20 sorozatot. A korábban említett, legtöbb említést kapott három sorozatnál többségben vannak a pozitív felhangú hozzászólások, és a Stranger Things itt is magasan vezet (82 százalékkal). Szóval ez már tényleg népszerűségnek mondható.

