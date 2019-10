Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","shortLead":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","id":"20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97c1f8-6efb-46d6-be1d-dfed69d0b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","timestamp":"2019. október. 20. 08:40","title":"Tíz éve nincs velünk a Gusztáv és a Vuk alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","shortLead":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","id":"20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f927d5-7b4a-42b4-b72c-178e7fd140d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","timestamp":"2019. október. 21. 09:46","title":"Vasúti munkagéppel ütközött, a helyszínen életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: kilépés, támadás, kipcsak, lázadás, alku. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbb9ca3-e758-4125-a63f-76d7c81c07cf","keywords":null,"link":"/360/20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","timestamp":"2019. október. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és a kipcsak dácsák remetéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön az Orionidák meteorraj. Illetve a Föld száguld keresztül a részecskéken, amiket a Halley-üstökös hagyott hátra 1986-ban.

","shortLead":"Jön az Orionidák meteorraj. Illetve a Föld száguld keresztül a részecskéken, amiket a Halley-üstökös hagyott hátra...","id":"20191019_Hetfo_ejjel_nezzen_fel_az_egre_a_leghiresebb_ustokos_csillaghullasat_lathatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b657eaf1-897f-404c-ad42-38a3a4aac20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Hetfo_ejjel_nezzen_fel_az_egre_a_leghiresebb_ustokos_csillaghullasat_lathatja","timestamp":"2019. október. 19. 17:58","title":"Hétfő éjjel nézzen fel az égre, a leghíresebb üstökös csillaghullását láthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232","c_author":"Szauer Péter","category":"360","description":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást környezetszennyező cégektől. Londonban pedig már arra is ügyelnek, hogy az idei művészeti vásároknak kisebb legyen a karbonlábnyoma.","shortLead":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást...","id":"201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6ce72-2ea7-4d8e-a140-1539dbd927bd","keywords":null,"link":"/360/201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","timestamp":"2019. október. 19. 12:45","title":"A műtárgyakra költött milliárdok ellen is tiltakoznak a környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f3f38a-f2d1-40c1-9d07-200221173a44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korakőkorszaki sírrendszerre bukkantak régészek a németországi Neckar folyó térségében.","shortLead":"Korakőkorszaki sírrendszerre bukkantak régészek a németországi Neckar folyó térségében.","id":"20191020_5200_eves_sirok_nemetorszag_ammerbuch_korakokorszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f3f38a-f2d1-40c1-9d07-200221173a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a1f405-8fea-43c9-a611-62fc6ef587f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_5200_eves_sirok_nemetorszag_ammerbuch_korakokorszak","timestamp":"2019. október. 20. 10:03","title":"5200 éves sírrendszert tártak fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen közelről megmutatja, hogy de igen, sőt: sokkal többet.","shortLead":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen...","id":"201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911cf4b4-11d0-4108-98cd-2189ef8c50f8","keywords":null,"link":"/360/201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","timestamp":"2019. október. 20. 16:00","title":"Már a Z generációnak is van magyar kultfilmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet két helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben rendeznek meg.","shortLead":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet...","id":"20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd05922b-5032-465f-81b6-432adbb171b1","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","timestamp":"2019. október. 21. 06:14","title":"Jim Jarmush új filmjével indul a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]