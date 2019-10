Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","shortLead":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","id":"20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82049061-00f2-4afc-a04d-41a5a9cd873e","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","timestamp":"2019. október. 22. 17:25","title":"Újabb melegrekord dőlt meg, július végét idézte a mai időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","id":"20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32652ab0-b7af-4cb2-b109-2a4c1b85ee49","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről. Végül egymástól is kénytelenek búcsút venni. ","shortLead":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről...","id":"20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04029e92-c9c6-4391-a05e-22b81d7babf4","keywords":null,"link":"/360/20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Nem izgat a halál, nincs hiányérzetem, mert repülős voltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. A gyanú szerint a képviselő fizetett volna egy másik jelöltnek 2018-ban, hogy lépjen vissza a javára. \r

\r

","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi és az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A fővárosi és az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra – közölte az Országos...","id":"20191022_melegrekord_oktober_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0a8eda-814d-4702-bd28-914bc2b0121a","keywords":null,"link":"/elet/20191022_melegrekord_oktober_meteorologia","timestamp":"2019. október. 22. 10:08","title":"Két újabb melegrekorddal indult a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon segíthet diagnosztizálni a térdízület gyulladását egy új angol kutatás szerint.","shortLead":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon...","id":"20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2313c-ff49-4f65-88d4-3266ab24edfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","timestamp":"2019. október. 21. 14:03","title":"Meghallgatták mikrofonnal 89 ember térdét – hasznos, mint a hidaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dózsa György út bedugult a baleset miatt.","shortLead":"A Dózsa György út bedugult a baleset miatt.","id":"20191022_Ket_auto_karambolozott_Zugloban_az_egyik_egy_parkoloba_az_utkozes_utan_csapodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2583d745-0849-45ad-ae7b-342bc4789790","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Ket_auto_karambolozott_Zugloban_az_egyik_egy_parkoloba_az_utkozes_utan_csapodott","timestamp":"2019. október. 22. 16:44","title":"Két autó karambolozott Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]