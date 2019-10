Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","shortLead":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","id":"20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89041b4a-da7c-4ebb-b95f-37fd86ef4869","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","timestamp":"2019. október. 13. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehet újra és újra víz az aszteroidákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova fejlődnie a városnak.","shortLead":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova...","id":"20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76445b-9b44-4ee2-a7ff-b45e33b54696","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 23:02","title":"Békéscsaba újraválasztott polgármestere szerint a kormánypárti támogatás is kellett a győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg nem így tervezték az útjukat.","shortLead":"Valószínűleg nem így tervezték az útjukat.","id":"20191013_Ket_olasz_ferfi_vitatkozott_ossze_a_nagyatadi_parkoloban_rossz_vege_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb079caa-1a99-42e7-8920-e3e0266b6a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ket_olasz_ferfi_vitatkozott_ossze_a_nagyatadi_parkoloban_rossz_vege_lett","timestamp":"2019. október. 13. 20:53","title":"Két olasz férfi vitatkozott össze a nagyatádi parkolóban, rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25","c_author":"Izsák Norbert - Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé 2010 májusában készült, amikor az LMP kampányfőnöke volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé...","id":"20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048c41b-8f61-4957-ba12-9aa3c0389aa2","keywords":null,"link":"/360/20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","timestamp":"2019. október. 13. 08:01","title":"Karácsony Gergely: Munkamániás vagyok, ráadásul mindig kell valami újat is csinálnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie Brownjában.","shortLead":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie...","id":"20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d087a3c9-f8f9-4dc6-b8cc-c5d615ee0061","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","timestamp":"2019. október. 12. 16:06","title":"Elhunyt Tarantino egyik igazán karakteres színésze, Robert Foster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak a forgóvázak, a fékrendszer, a vezetőállás és az utastér, továbbá megújulnak a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-k és a klímaberendezés is. ","shortLead":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak...","id":"20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffb5bea-9ee3-46d8-8cb9-16d2bc00e5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","timestamp":"2019. október. 12. 12:56","title":"Forgalomban az első megújult Talent vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","shortLead":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","id":"20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53903b28-1af2-4848-a65f-1a39357acc20","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","timestamp":"2019. október. 13. 07:09","title":"Nagyon nyomul a Ferrari Szuzukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","shortLead":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","id":"20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4af005-b162-4e4a-a98c-27bc13867fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","timestamp":"2019. október. 14. 05:06","title":"35 halálos áldozata van a tájfunnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]