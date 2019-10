Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két autóban utazók a helyszínen meghaltak. ","shortLead":"A két autóban utazók a helyszínen meghaltak. ","id":"20191028_Athajtott_a_szembesavba_egy_kamion_az_M5oson_ket_auto_kigyulladt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9badf76d-7fd8-4cbb-b9ce-db11603a2240","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Athajtott_a_szembesavba_egy_kamion_az_M5oson_ket_auto_kigyulladt","timestamp":"2019. október. 28. 05:33","title":"Áthajtott a szembesávba egy kamion az M5-ösön, két autó kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott bevonni. Az esetek nagy részében azonban az ember magán is segíthet. Kenyeres András coach könyvében négy pontba szedve mutatja be a stresszkezelés lehetőségeit.","shortLead":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott...","id":"20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada63b5-e206-48a1-9ea9-9c2cdbfda0b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","timestamp":"2019. október. 27. 19:15","title":"Hogyan küzdjünk meg a nemkívánatos stresszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1072882e-004b-4f6a-b758-835918b9ade0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael középső részén – jelentette a Háárec című izraeli napilap. A helyszínen talált görög nyelvű mozaikfelirat szerint egy titokzatos \"dicsőséges mártír\" emlékének szánták a hatodik században emelt templomot, amelynek padlózatát gazdag mozaikdíszítés, ablakait pedig üveg borította.","shortLead":"Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael középső...","id":"20191026_1500_eve_epult_templom_romjai_izrael_bet_semes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1072882e-004b-4f6a-b758-835918b9ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c9c9e8-ecf2-481d-abd0-715c6af05fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_1500_eve_epult_templom_romjai_izrael_bet_semes","timestamp":"2019. október. 26. 20:03","title":"1500 éve épült hatalmas, rejtélyes templomra bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","shortLead":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","id":"20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40126cc-2654-4901-b7d6-db2e4c240568","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","timestamp":"2019. október. 28. 11:13","title":"Az Orbán-közeli Freund Tamás lehet az MTA új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első döntéséről, mert nem volt idő annak megvitatására. Más problémák is voltak, de azokról nem akart beszélni.","shortLead":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első...","id":"20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d23adf-6096-4ec7-bfef-5907b333101d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. október. 28. 17:13","title":"Pesterzsébet: az MSZP az ülés előtt pár perccel terjesztette be a fizetésemelésről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az amerikai abortusztörvény-szigorítások egyik republikánus támogatójának meghívásával tartottak konferenciát Budapesten a magukat életvédőknek nevező, keresztény-konzervatív civilek. Ezzel megtörtént az egyébként erősen vitatott szívdobbanás-koncepció hazai importja, a kormányt az eseményen a miniszterelnök egy megbízottja képviselte. ","shortLead":"Az amerikai abortusztörvény-szigorítások egyik republikánus támogatójának meghívásával tartottak konferenciát...","id":"20191027_Az_abortusz_diszkriminacio__igy_erveltek_egy_pesti_abortuszellenes_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c05251a-55ed-4a8c-ac57-21d0c692a61d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Az_abortusz_diszkriminacio__igy_erveltek_egy_pesti_abortuszellenes_konferencian","timestamp":"2019. október. 27. 11:00","title":"“Az abortusz diszkrimináció” - így érveltek egy pesti abortuszellenes konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már szinte kötelezően a majmozás, a huhogás, a cigányozás, a románozás, vagy éppen a magyarozás, hanem a sokadik osztályú bajnoki meccseken is. Az ugyan igaz, hogy a pályák melletti rasszizmus alapvetően társadalmi probléma, ám a sportvezetőknek, illetve labdarúgó szövetségeknek többet kellene tenniük, hogy a mérkőzések ne mások gyalázásról, hanem a fociról szóljanak.","shortLead":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már...","id":"20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf79d0-84b5-4858-a609-f0d667689aca","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","timestamp":"2019. október. 27. 20:00","title":"Elönti a focistadionokat rasszizmus, és nem találjuk az ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]