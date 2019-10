Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter átmérőjű gyöngyre egy régészeti feltárás során bukkantak tavaly az archeológusok. A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot. Londonba viszik a korongot, rajta a világ első égboltábrázolásával A címben jelzett dátum nemcsak az első szabad október huszonhárom, de az ország államformája is ezen a szimbolikus napon változott meg. Szűrös Mátyás kommunista politikus, KB-, PB-, etc. tag, az országgyűlés akkori elnöke, ekképpen ideiglenes köztársasági elnök, volt moszkvai nagykövet a Parlament erkélyéről mondott beszédben hirdette ki a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások egyik sarkalatos eredményét, az államforma megváltozását. Népköztársaságból köztársasággá. Ugyanekkor egy irodalomtörténész öngyilkos lett. Vágvölgyi B.: 1989. október 23. és a republikánus gondolat ","shortLead":"A kormánybiztos várja a közgyűlés döntését a Városligetről. A kormánybiztos várja a közgyűlés döntését a Városligetről. Fürjes: Az is lehet, hogy menet közben állítanak le építkezéseket Ausztriában, ebben a mindmáig jólétinek mondható államban van egy olyan, példátlan szolgáltatás, amelyről az országhatáron kívül alig tudnak, belül viszont tömegesen veszik igénybe. A gyógykúráról van szó, a társadalombiztosítás vagy a nyugdíjbiztosítás által finanszírozott háromhetes kényeztetésről. Szeretettel Bécsből: Ausztriában az állam fizeti a wellnesst, de csak ha komolyan veszik Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek. Szállodákat romboltat le Kim Dzsong Un

Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét. Kunhalmi Ágnes: Jobb később, mint soha