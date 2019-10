Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe vándorolt volna.","shortLead":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe...","id":"20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca838c-83bf-4ec6-9677-e39313b33da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","timestamp":"2019. október. 28. 22:08","title":"Megfejtették, hol született a modern ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Sorra zárnak be a kisebb boltok az országban.","shortLead":"Sorra zárnak be a kisebb boltok az országban.","id":"20191029_258_ezer_forint_a_bolti_dolgozok_atlagfizetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5663379e-4ec2-4257-9fc0-33ee6cd37424","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_258_ezer_forint_a_bolti_dolgozok_atlagfizetese","timestamp":"2019. október. 29. 07:36","title":"258 ezer forint a bolti dolgozók átlagfizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","id":"20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad373c75-71a5-4d0f-9e56-b97ad94583cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","timestamp":"2019. október. 30. 16:22","title":"Augusztusban 238 ezer fölé nőtt a nettó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan lejár a Huaweinek adott (újabb) türelmi idő, azonban nem mindenki akar elfordulni a kínai cégtől. Az egyik chiptervező cég lépése akár precedenst is teremthet.","shortLead":"Hamarosan lejár a Huaweinek adott (újabb) türelmi idő, azonban nem mindenki akar elfordulni a kínai cégtől. Az egyik...","id":"20191029_arm_holdings_processzor_architektura_licenszelese_huawei_kirin_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb4e6e-7287-41b3-b40b-f2a58a7bc4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_arm_holdings_processzor_architektura_licenszelese_huawei_kirin_chip","timestamp":"2019. október. 29. 12:03","title":"Váratlanul kinyílt egy ajtó a Huawei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfd7a20-84e4-4992-9a54-7cd1ef7908b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal alacsonyabb lesz a tényleges termés.","shortLead":"Tíz százalékkal alacsonyabb lesz a tényleges termés.","id":"20191030_Kevesebb_borszolot_szureteltek_de_az_evjarat_kivalo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbfd7a20-84e4-4992-9a54-7cd1ef7908b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd6a77-bc0f-44bc-ae5e-f1016c8e0631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Kevesebb_borszolot_szureteltek_de_az_evjarat_kivalo_lesz","timestamp":"2019. október. 30. 05:30","title":"Kevesebb borszőlőt szüreteltek, de az évjárat kiváló lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","id":"20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f825dd-af3f-4fc3-bffd-1fc23b61e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","timestamp":"2019. október. 29. 10:51","title":"Újra Polt Pétert javasolják legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","shortLead":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","id":"20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e0128-25b0-48a3-8ac8-d18dded9fff8","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:48","title":"A budapesti Gyermekvasút is beszállt a Tetris Challenge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe4f56-7809-47c8-8f26-231b1a1582d9","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"A sikeres gyűjtés és az egy hónapos előkészület után kedd délelőtt a Bethesda Gyermekkórházban megkapta a Zolgensma nevű gyógyszert a másfél éves Zente. A 700 millió forintos kezelés meg nem gyógyítja az izomsorvadásban szenvedő kisfiút, de nagyon sokat javíthat állapotán. A szert speciális körülmények között, -60 és -80 fok között kellett Amerikából Magyarországra szállítani. ","shortLead":"A sikeres gyűjtés és az egy hónapos előkészület után kedd délelőtt a Bethesda Gyermekkórházban megkapta a Zolgensma...","id":"20191029_zente_zolgensma_infzi_bethesda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe4f56-7809-47c8-8f26-231b1a1582d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062ff663-c8a2-43a8-9e64-e6c778d301ba","keywords":null,"link":"/elet/20191029_zente_zolgensma_infzi_bethesda","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Mínusz 60 fokra lehűtve érkezett Zente forradalmi gyógyszere, ő a negyedik európai, aki megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]