Míg a tavasz a fősodorba tartozó Galaxy S csúcsmobilokról szól a Samsungnál, addig az ősz mindig az eggyel nagyobb kijelzős Galaxy Note-é. A kínálat idén még az átlagnál is gazdagabb, hiszen S10-ből háromféle, Note10-ből pedig kétféle érhető el a boltok polcain.

A "sima" Note10 elsősorban azoknak készült, akik, bár eddig is szimpatizáltak a ceruzás használhatósággal, a nagy méret elriasztotta őket a Note-tól. Ezzel a modellel a lojális régi Note-osok nem is igazán foglalkoznak, nekik ugyanis sokkal inkább a mindent bele kategóriás Note10+ való. Vagyis az a telefon, amit most tesztelünk.

0,4 collal nagyobb a kijelző, mint az S10+-ban © László Ferenc

Nem kicsi

A Note10+ első blikkre ugyanakkorának tűnik, mint a tavalyi Note9, de közelebbről szemügyre véve kiderül, hogy az újabb széria hajszálnyival szélesebb és hosszabb lett, miközben a vastagsága egyetlen milliméterrel, tömege pedig 5 grammal csökkent. (Utóbbit persze nem is igazán érezzük.) Nüansznyi különbségekről beszélünk, a minőség pedig szó szerint semmit sem változott – maradt elsőosztályú, ami persze egy közel 400 ezer forintos telefontól teljes joggal el is várható.

Nálunk a konzervatívabb fekete változat járt, a kicsit bevállalósabbak egész biztosan a fénylő prizma változatot favorizálják majd, melynek hátán egyedi módon játszik a fény. De az ujjlenyomatok mindkét verzió felületét villámgyorsan elrondítják.

Gyakran kell tisztogatni, hogy ilyen legyen © László Ferenc

Kevés embernek van akkora tenyere, hogy egy kézzel kezelje a Note10+-t, de emiatt nem illik kritikát szórni ebben az egykor phabletnek nevezett kategóriában. A bekapcsológomb eltűnt a jobb oldalról, amely így most teljesen csupasz, kihasználatlan.

A kijelzőn megejtett dupla koppintáson kívül a bal oldali hangerőállító alá került nyomógombbal lehet életre kelteni a telefont. Ez némi megszokást igényel, de tapasztalataink szerint az átvariált bekapcsológomb abszolút nem jelent gyakorlati problémát. Sem a jobb-, sem pedig a balkezesek számára.

Gombmentes övezet a jobb oldal © László Ferenc

Lyukas és nagyképű

A lényegében változatlan méretű készülékházban egy 6,8 colos panel váltotta 6,4 colos elődjét, amit értelemszerűen a kávák őrült elvékonyításával sikerült megoldani. És úgy, hogy a frontkamerát nem a kijelző fölé, hanem egy abban kialakított lyukba rejtették. Szinte biztos, hogy a régi Note-osok ódzkodnak ettől a megoldástól, de tapasztalatunk szerint a gyakorlatban egész gyorsan meg lehet barátkozni vele.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az S10+-től eltérően nem kettő, hanem csak egy frontkamerát kapunk, ráadásul ennek méretét is sikerült a lehető legkisebbre csökkenteni. Igaz ennek az az ára, hogy a Note 9-től, illetve az S10+-től eltérően nem f1,7-es vagy f1,9-es, hanem csak f2,2-es fényerőt kapunk. Ez a kis méret-nagy fényerő kombináció akkor hátrány, ha kevés a fény, viszont ha süt a nap, akkor a 10 megapixeles önarcképek több részletet tartalmaznak, mint a korábbi 8 megapixeles felvételek.

Középre került fényleső © László Ferenc

A szélső oldalain lefelé kerekített AMOLED érintőkijelző elképesztően jó minőségű, hatalmas betekintési szögű és a színei is tökéletesen kalibráltak. A tavalyhoz képest elnyújtottabb kijelzőnek nőtt a fényereje, így még erős napsütésben is jól látható rajta a Waze, és a tengerparti galéria-nézegetésnek sincs vizuális akadálya.

Az immár HDR10+ kompatibilis kijelző 10 százalékkal nagyobb felületű, és védelméről nemcsak a hatodik generációs Gorilla Glass üveg, hanem gyári fólia is gondoskodik. Itt jegyezzük meg, hogy az egy éve mindennapos használatban lévő Note9-ünk kora és védőfólia-mentes mivolta ellenére sem karcos.

Van képük hozzá © László Ferenc

Íróeszköz

Az S10+ és a Note10+ közötti legfontosabb különbség a ceruza, mely méretét és kattintgatható végét illetően semmit sem változott a Note9 óta. A stylusként is emlegetett eszköz külseje enyhén módosult, a lényegi változások inkább belül keresendők.

Ilyen például, hogy alig 6 percnyi, a beépített rejtekhelyén történő indukciós töltést követően immár 10 órás használhatóságot kapunk. Az S Pen kezelőfelülete ezenkívül azt is kijelzi, hogy az akkumulátor aktuálisan hány százalékos töltöttségű.

A legfőbb hozzáadott érték © László Ferenc

A ceruza már eddig is közel tökéletes volt, a Samsungon valahogy azt érezni, hogy évről évre újra fel akarná találni a kerekeket. Vagyis újabbnál újabb funkciókat gyömöszöl az írásra és rajzolásra egyaránt remek cerkába. Mindenképpen örvendetes, hogy a kézírás-felismerést még magasabb szintre emelték, viszont annak kevés gyakorlati hasznát látjuk, hogy a kamera és a galéria már úgy is kezelhető, hogy a levegőben legyezünk a cerkával.

Hasonlóképp az új AR-firka funkció is inkább csak pár percig vicces, semmint hosszútávon értelmes. A lényege, hogy a kijelzőn megjelenő élőképre rárajzolhatunk, és a firkánk a készülék mozgatása során is a helyén marad. Vagyis például szemüveget és bajuszt rajzolhatunk a fizimiskánkra.

Az ezüst verzióhoz kék ceruza jár © László Ferenc

Hiánylista

Talán nehéz elhinni, de a Samsung idei legdurvább mobiljának legkomolyabb hiányosságát egy apró LED jelenti. A Note10+-ból ugyanis kimaradt az előlapi értesítő LED, ami eddig különböző színekkel jelezte a nem fogadott hívásokat és a beérkezett üzeneteket. És amit már messziről, akár a szemünk sarkából is jól lehetett látni.

Lehet mondani, hogy az always-on display, azaz a folyamatosan aktív képernyőn néhány alapinformációt megjelenítő funkció az idő mellett az értesítéseket is kiteszi a készenléti kijelzőre, de ez mégsem ugyanaz, mint a notifikációs LED. Bár léteznek különböző megoldások a frontkamera körüli pixelek értesítő LED-ként hasznosítására, a Samsungnál pattog a labda, hogy a problémát mihamarabb és rendesen megoldja.

FM-rádió és infravörös port már az elődön sem volt, ezek hiányával azonban bőven együtt lehet élni, mint ahogy a most először kispórolt pulzus- és véroxigénszint-mérő is vélhetően keveseknek fog hiányozni. Az eddig az alsó élen lévő 3,5 milliméteres audió csatlakozóaljzat már más tészta, ez valóban hiányozhat azoknak, akik egy jobb minőségű vezetékes fülessel rendelkeznek. Átalakítót sajnos nem mellékelt a gyártó, viszont az USB-C csatlakozós gyári AKG fülhallgató minősége egészen vállalható.

Az előlapon fent lévő, illetve az alsó élről lefelé néző hangszóró alkotta páros minősége és hangereje egyaránt remek. Kisebbfajta csoda egyébként, hogy a kijelző feletti vékony kávába sikerült egy normál beszédhangszórót bepréselniük a mérnököknek.

Szupergyors UFS 3.0 belsőmemória található benne © László Ferenc

Kamera

A Note9-hez képest komoly előrelépést jelent a 123 fokos nagylátószögű, 16 megapixeles harmadik hátoldali kamera felbukkanása, ami teljesen új perspektívát nyit meg előttünk. Más kérdés, hogy két apróságot leszámítva a komplett kamera egyszerűen az S10+-ból lett átemelve. Az egyik, hogy a zoomkamera fényerejét f2,4-ről f2,1-re növelték, a másik, hogy az S10+ 5G-hez hasonlóan egy úgynevezett ToF (Time of Flight) kamera is került a fedélzetre. Utóbbinak köszönhetően portrézáskor pontosabbá vált az előtér és a háttér elkülönítése, illetve térbeli méréseket és szkenneléseket is végezhetünk.

A 12 megapixeles főkamera és a hasonló felbontású zoomkamera minősége hajszálnyit javult a Note9-hez képest, ami vélhetően egy egyszerű optimalizációnak tudható be. Íme néhány példa:

Kicsit több a részlet a Note10+ fotóján © László Ferenc

A 2x-es zoomkamera is jobban teljesít a Note10+ esetében © László Ferenc

Éjszakai módban, minimális megvilágítás mellett így teljesítenek a Note-ok © László Ferenc

A Dual Pixel AF gyorsan és pontosan élesít, az optikai képstabilizátor pedig rossz fényviszonyok és/vagy remegő kéz esetén jöhet jól. A 4K felbontású és 60 fps sebességű videók kiváló minőségűek, és ha beérjük Full HD felbontással, akkor még a durva mozgásokat is kisimító szuper stabilizáció a jutalmunk. A szuperlassítás annyiban fejlődött a Note9-hez képest, hogy 0,4 helyett akár már 0,8 másodperc is lehet a 960 fps-sel rögzített felvételek hossza.

Az élőfókusz már videózás közben is használható és a videószerkesztésen is csiszoltak egy keveset. Újdonságból tehát nincs hiány, viszont a riválisok ismeretében ma már kevés a 2x-es optikai zoom, ezenkívül pedig nyílt titok, hogy éjszakai módban nemcsak az idei, hanem még a tavalyi Huaweiek is simán falhoz állítják a legújabb Samsung csúcsmobilokat.

Nem annyira tolakodik a kameraszett, mint az új iPhone-okon © László Ferenc

Sebesség, egyebek

A gyakorlatban a Note10+ körülbelül ugyanolyan gyorsnak érződik, mint a Note9 vagy az S10+. Ez alapvetően bóknak is vehető, azonban nem árt megjegyezni, hogy egy a szűz Androidhoz közelebbi készülék, így például egy OnePlus kicsit fürgébbnek tűnik.

A Note 10+-ban a Samsung legújabb és leggyorsabb chipsete található, mégpedig 12 GB RAM és 256/512 GB tárhely, valamint egy microSD-slot társaságában. Ezt a hardvert ma még szinte lehetetlen kihasználni, viszont legalább bízhatunk abban, hogy ez a telefon 2-3 év múlva is ki fogja tudni szolgálni az igényeinket.

Az ujjlenyomat-szenzor hátulról előre, a kijelzőbe került, és bár alapvetően rendben teszi a dolgát, lehetne kicsit gyorsabb a működése. Az LTE mobilnet maximum 2 Gbit/s-os letöltési sebességre képes és a Note10+ a világon elsőként kapott hivatalos Wi-Fi 6 minősítést. Vagyis hálózati gondjaink nem nagyon adódhatnak. Pozitívum, hogy vezetékes csatlakoztathatóság fronton is fejlesztette, aminek például a DeX nevű rendszer élvezi előnyét, mellyel elég egyetlen kábellel monitorra vagy PC-re, Macre kötni a telefont, és máris egyfajta mini számítógépként használható a készülék.

Alapáron jár ez a füles © László Ferenc

Az akkumulátor kapacitása 4300 mAh, szemben a Note9 4000-es, illetve az S10+ 4100-as értékével. Ennél nagyobb telep csak az S10+ 5G-ben van, de ugyebár ebben a Note10 méretű mobilban azért lehet 4500-as aksi, mert nem kellett a hely a ceruzának. Tesztalanyunkban egy feltöltéssel 5-6 órás kijelzőidőt, illetve masszív 1-1,5 napos üzemidőt lehet elérni, ami minimálisan ugyan, de előrelépés az elődhöz képest.

A jelenleg Android 9.0-át, de hamarosan már 10-es droidot futtató, és One UI 1.5 felhasználói felületű Note10+ egyik aduásza a végre valóban gyors gyorstöltés.

Míg a Note9-et 110 percet alatt lehet nulláról teljesen feltölteni, addig a – nagyobb akkumulátoros – utód esetében ehhez csak 65 percnyi időre van szükség.

Ez a 15 helyett immár 25 W-os gyári vezetékes töltőnek köszönhető, és itt jegyzendő meg, hogy a készülékhez utólagosan akár 45 W-os töltőt is vásárolhatunk. Vezeték nélkül 15 W-tal tölthető a telefon, ami más eszközöket maximum 9 W-tal tud tölteni indukciós módon.

Mindkét végén C-s az alapkábel © László Ferenc

Konklúzió

+ : kiváló minőség, gyönyörű és hatalmas kijelző, ceruzás funkciók, korrekt képminőségű kamerák, időtálló hardver, gyorstöltő. –: nincs értesítő LED, csak 2x-es az optikai zoom, egyeseknek hiányozhat a jack dugalj, magas ár.

A Galaxy Note10+ a Samsung eddig készült legkomolyabb tudású okostelefonja, melynél talán csak a hajlítható kijelzős, de igen hányatott sorsú Galaxy Fold számít nagyobb durranásnak.



Az S10+-hez képest kis túlzással élve csak ceruza és nagyobb kijelző fronton változásokat hozó Note10+ elsősorban a nagylátószögű kamera és a gyorstöltő révén lehet szimpatikus a Note9 felhasználók számára.

A 256 GB belsőmemóriás Note10+ 380 ezer forintba kerül, a hasonló tárhelyes Note10-ért pedig 330 ezer forintot kérnek el. Összehasonlításképp, a Huawei P30 Pro 250 ezer, a kifutó Note9 260 ezer, az S10+ 285 ezer, a 256 GB-os iPhone 11 Pro Max pedig 460 ezer forintba kerül.

Ha a méret a lényeg © László Ferenc

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.