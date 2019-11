Szomorkodhat Mark Zuckerberg, a Google most legyőzte a Facebookot

A (hosszú) hétvége egyik legnagyobb híre volt, hogy a Google bejelentette: 2,1 milliárd dollárért felvásárolja a Fitbitet. A hírt néhány nappal korábban kezdték el pletykálni, ám különösebb előjele nem volt annak, hogy valóban meg is lépik a dolgot. Most egy újabb érdekes részlet derült ki az akvizícióról.

A The Information szerint a Google mellett a Facebook is igen élénken érdeklődött a Fitbit iránt. Zuckerbergék már tárgyaltak is a vállalattal, ám azt nem tudni, ott pontosan mi hangzott el. A döntésben viszont minden bizonnyal a pénz játszotta a legnagyobb szerepet – vagyis a Google lényegében többet ajánlhatott, mint amennyit a Faecbook kínált volna. A pletykák szerint épp kétszer annyit, mint amennyit Zuckerbergék fizettek volna.

Bár elsőre furcsának tűnhet, hogy a Facebook egy eszközgyártót akart venni, valójában illik a képbe, hiszen a cég az elmúlt időszakban a hardvergyártásra is egyre jobban fókuszált. Jó példa erre az Oculus és a Portal is, így egy viselhető eszközöket gyártó vállalat megszerzésével újabb területre léphettek volna be.

A Facebook ráadásul korábban bevásárolta már magát a fitneszpiacra: 2014-ben megvette a Moves nevű, androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető applikációt. 2018-ban viszont bezárták a felhasználók alacsony száma és a fejlesztések hiánya miatt.

