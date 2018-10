Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és Vietnam között arról, hogy 2020-ban Hanoiban is rendeznek majd versenyhétvégét.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és...","id":"20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a69c3-ffae-4af7-9d9f-f26c5d6c23e6","keywords":null,"link":"/sport/20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","timestamp":"2018. október. 08. 15:07","title":"Jöhet az újabb ázsiai F1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik kétharmada hiányszakmának tekinthető. A metróvonalak lezárása miatt dologtalan vezetőket nagyon nehéz és költséges a cégnél tartani.","shortLead":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik...","id":"20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d81f637-472a-4cd6-aec5-1ab602ab10cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:43","title":"Beismerte a BKV, hogy 300 sofőr hiányzik a pesti járatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A juhtenyésztők nem boldogok: a medvék elpusztításával fenyegetőznek.","shortLead":"A juhtenyésztők nem boldogok: a medvék elpusztításával fenyegetőznek.","id":"20181006_Titokban_bekoltoztettek_egy_masodik_medvelanyt_is_a_Pireneusokba__a_pasztorok_fenyegetoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b15fc71-f845-4fbd-a09d-cfed747c7cd0","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Titokban_bekoltoztettek_egy_masodik_medvelanyt_is_a_Pireneusokba__a_pasztorok_fenyegetoznek","timestamp":"2018. október. 06. 16:10","title":"Filmbe illő akcióval sikerült becsempészni két medvelányt a Pireneusokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e1aa0a-9b95-4f5d-881b-a8cf1f830c3e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több légitársaságnál azonnal felvennének több száz pilótát is. ","shortLead":"Több légitársaságnál azonnal felvennének több száz pilótát is. ","id":"20181008_Nincs_eleg_pilota_szinte_lasszoval_fogjak_oket_a_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e1aa0a-9b95-4f5d-881b-a8cf1f830c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d68f85-9a98-4699-a463-317c28f39a78","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Nincs_eleg_pilota_szinte_lasszoval_fogjak_oket_a_cegek","timestamp":"2018. október. 08. 06:11","title":"Nincs elég pilóta, szinte lasszóval fogják őket a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be kellett kapcsolni a marsjáró tartalékként szolgáló központi egységét.","shortLead":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be...","id":"20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f4d2d-ba73-4531-913f-4e8cbcdce6d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","timestamp":"2018. október. 07. 21:03","title":"Bekapcsolták a Marson állomásozó Curiosity második agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78190f6e-3f5f-4e6d-99fd-82204c202521","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen túlárazták az italokat, aztán addig nem engedték el a vendégeket, amíg nem fizettek. ","shortLead":"Jelentősen túlárazták az italokat, aztán addig nem engedték el a vendégeket, amíg nem fizettek. ","id":"20181008_Turistacsapda_sztriptizbarra_csaptak_le_a_rendorok_az_V_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78190f6e-3f5f-4e6d-99fd-82204c202521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aea760a-43c1-48e2-9389-3aec3f10f35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Turistacsapda_sztriptizbarra_csaptak_le_a_rendorok_az_V_keruletben","timestamp":"2018. október. 08. 11:31","title":"Turistacsapda sztriptízbárra csaptak le a rendőrök az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]