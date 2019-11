Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201945_irany_azsia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e536b22-21c8-4cf4-9273-7aed2d522701","keywords":null,"link":"/itthon/201945_irany_azsia","timestamp":"2019. november. 07. 11:50","title":"Farkas Zoltán: Irány Ázsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs annyi pénze a Hableányt üzemeltető cégnek, hogy nagy kártérítést fizessen, de azt ígérik, megoldják valahogy. Aztán behajtanák a Viking River Cruises-on.","shortLead":"Nincs annyi pénze a Hableányt üzemeltető cégnek, hogy nagy kártérítést fizessen, de azt ígérik, megoldják valahogy...","id":"20191107_Hableany_karterites_hajo_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f0145-c9c0-4eb9-88e8-6b96f4746d4b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Hableany_karterites_hajo_baleset","timestamp":"2019. november. 07. 17:10","title":"Százmilliós kártérítést kaphatnak a Hableány legénységének hozzátartozói, de nem tudni, miből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45f0e5a-55bf-45aa-ad1b-72368afaa370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anti Viktor valójában Vitalij Antyipov, akit jól ismernek Beregszászon.","shortLead":"Anti Viktor valójában Vitalij Antyipov, akit jól ismernek Beregszászon.","id":"20191106_anti_viktor_vitalij_antyipov_beregszasz_rendorseg_kozozes_toplista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45f0e5a-55bf-45aa-ad1b-72368afaa370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1c2cc-86d6-41d2-a952-f4e3065a272f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_anti_viktor_vitalij_antyipov_beregszasz_rendorseg_kozozes_toplista","timestamp":"2019. november. 06. 21:12","title":"Beregszászi politikus a rendőrség körözési toplistájának élére került férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9a3ac5-056a-4652-b8b3-81fd57ffbf37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Top_10be_kerultek_a_globalis_listan_a_magyar_muveszek_jogdijai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea9a3ac5-056a-4652-b8b3-81fd57ffbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2050bb-c0ae-407b-b736-c082de2d7a16","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Top_10be_kerultek_a_globalis_listan_a_magyar_muveszek_jogdijai","timestamp":"2019. november. 07. 18:02","title":"Top 10-be kerültek a globális listán a magyar művészek jogdíjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető tisztségviselő legyen cégekben.","shortLead":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető...","id":"20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e215025-294b-4c28-8aaf-d54439b9f92f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","timestamp":"2019. november. 07. 16:32","title":"Eltiltották a cégvezetéstől a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","shortLead":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","id":"20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682fc04e-aeef-44c5-9f00-3442f7e82e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","timestamp":"2019. november. 07. 16:19","title":"Kegyetlen kontent az interneten a Lime-temető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba kalauzol, amit fikciós formában eddig nagyon ritkán ábrázoltak. ","shortLead":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba...","id":"20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52fbe5e-65d8-4ee7-916a-cd672e1e1f26","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","timestamp":"2019. november. 07. 12:54","title":"Titkosszolgálati játszmákat dolgoz fel az HBO rendszerváltó sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forintalapú átutalások értéke.","shortLead":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forintalapú átutalások értéke.","id":"20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a73be-c8d5-46dc-9d51-014bc1593a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","timestamp":"2019. november. 06. 05:16","title":"Százezer milliárd forintnál is több pénzt utaltak át a magyarok idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]