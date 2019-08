Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aea5f44-9a47-452d-b9bd-048da97deade","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Gyűjtik a cigicsikkeket, száműzik a műanyagokat, és egyre kevésbé bíbelődnek a tonnányi műsorfüzet legyártásával a hazai fesztiválok.","shortLead":"Gyűjtik a cigicsikkeket, száműzik a műanyagokat, és egyre kevésbé bíbelődnek a tonnányi műsorfüzet legyártásával...","id":"201924__okolabnyom__repohar__komposztvece__zoldulo_fesztivalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aea5f44-9a47-452d-b9bd-048da97deade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc368c96-a4cc-4aba-b6a0-257f77b8bb1b","keywords":null,"link":"/kultura/201924__okolabnyom__repohar__komposztvece__zoldulo_fesztivalok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:00","title":"Akkora ökolábnyomot hagynak maguk után a fesztiválok, hogy muszáj zöldíteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig már augusztus van.","shortLead":"Pedig már augusztus van.","id":"20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5c2c1-83bf-4e5d-8b3e-9577059942a0","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:19","title":"Karácsonykor készült töltött káposztát szolgáltak fel Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók vasárnapra és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell az áthaladó járművek után.\r

","shortLead":"Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók vasárnapra és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell...","id":"20190804_Olaszorszagban_autozik_Nem_lesz_konnyu_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2253d3c-06d3-4c29-b7b2-557bcb56b8d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190804_Olaszorszagban_autozik_Nem_lesz_konnyu_napja","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:57","title":"Olaszországban autózik? Nem lesz könnyű napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","id":"20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff9dab-1861-4cf2-b0d9-db18a5874c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:01","title":"A tűző napon tartotta kikötve kutyáit egy nő Berettyóújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","shortLead":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","id":"20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0cae6-3114-4cdf-bb49-8a21de2cd379","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:39","title":"Lebontotta a tetőt, hogy bejusson a trafikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","shortLead":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","id":"20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b1e9-c0e2-480f-8362-91b9055d6ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:37","title":"Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, mert terrorizálta társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","shortLead":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","id":"20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6f94f-219e-4508-bfd0-26d794398103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:30","title":"A Fidesz-kormány arra készül, hogy lealkudja az uniós büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]