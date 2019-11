Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél alaposabban megismerni és megérteni azért, hogy az általa tervezett termék minél felhasználóbarátabb legyen. Hogy ez miként megy a gyakorlatban, azt rögtön mutatjuk – kevés izgalmasabb feladatot lehet elképzelni mások megértésénél.","shortLead":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél...","id":"20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bc0c58-cff1-4370-8323-14a7af6cae06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","timestamp":"2019. november. 07. 16:03","title":"Kreatív munka, nagy kereslet: kiből lehet jó UX designer és mit kell csinálnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","shortLead":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","id":"20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06067ea-41f2-494c-9483-97edf30b3404","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","timestamp":"2019. november. 07. 13:17","title":"A kormány üzent azoknak, akik Borkaira szavaztak: Jól tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán Viktor. Recep Tayyip Erdogan budapesti látogatásának hátterében ennél pragmatikusabb részletek is megbújnak: a keleti nyitás a magyar kereskedelemnek és a belpolitikai üzeneteknek is kedvezhet. Na meg persze az Orbán-család személyes kapcsolatainak. ","shortLead":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán...","id":"20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac4b41d-c44a-4b0f-8ec8-67fd2cafedac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Jó oka van Orbánnak, hogy udvaroljon a törököknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a főpolgármesterrel való tárgyalásokról tájékoztat, illetve a középfokú nyelvvizsgával kapcsolatos visszakozásról is beszél. Változik a közbeszerzési törvény. Fekete-Győr András román ügynök. Debrecen nem lesz új magyar főváros. A kórházak finanszírozásában rendszerhiba van – mondja a Miniszterelnökséget vezető miniszter 9 év Fidesz-kormányzás után. ","shortLead":"Gulyás Gergely a főpolgármesterrel való tárgyalásokról tájékoztat, illetve a középfokú nyelvvizsgával kapcsolatos...","id":"20191107_Kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113cf246-b1f2-4e6b-8a14-9fa492f873ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Kormanyinfo","timestamp":"2019. november. 07. 10:52","title":"Kormányinfó: Fekete-Győr András román ügynök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt. A kancellárminiszter annyit mondott: Heuréka!","shortLead":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt...","id":"20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98286e-f229-4084-8c83-01e597d1574b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","timestamp":"2019. november. 06. 10:23","title":"A kormány reakciója Borkai lemondására: \"Heuréka\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül a harmadik parlamenti választást tartja. A tét most is az, mint két éve: mi lesz a Brexittel.","shortLead":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül...","id":"201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb37c84-1397-4f64-a05c-ac06b53277cc","keywords":null,"link":"/360/201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","timestamp":"2019. november. 06. 19:00","title":"Népszavazással felérő választás jön a briteknél, de helyzet ennél is kuszább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák fejlesztésébe Európában a Huawei – derült ki a vállalat által szervezett Huawei Eco-Connect Europe 2019 konferencián.","shortLead":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák...","id":"20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcb565-806e-4e8c-8867-2f17eddd1ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","timestamp":"2019. november. 07. 13:33","title":"Egy rakás pénzt önt a Huawei Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054e427f-68a2-42f6-aa74-26903b67f539","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss kísérlet szerint igen. A bekapcsolt ablaktörlők alapján követik nyomon a lokálisan kialakuló esőzónákat. ","shortLead":"Egy friss kísérlet szerint igen. A bekapcsolt ablaktörlők alapján követik nyomon a lokálisan kialakuló esőzónákat. ","id":"20191107_Az_autok_ablaktorloi_lesznek_a_kozossegi_idojaraselorejelzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054e427f-68a2-42f6-aa74-26903b67f539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a3dc9-d5c4-4907-9f85-086a7cfa1e2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Az_autok_ablaktorloi_lesznek_a_kozossegi_idojaraselorejelzok","timestamp":"2019. november. 07. 08:55","title":"Az autók ablaktörlői lesznek a közösségi időjárás előrejelzők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]