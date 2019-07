Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves magyar férfi vasárnap délelőtt Balatonfenyves térségében gumimatraccal ment be a tóba, majd eltűnt.","shortLead":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves...","id":"20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163b486-0fcb-43af-a94a-e6d1c50b9f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","timestamp":"2019. június. 30. 21:32","title":"A Balatonban lelte halálát egy férfi, élőlánccal keresték a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021f1f05-e58b-4f17-a6c7-c031f7389445","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190702_Marabu_FekNyuz_Magyar_Tudomanyos_Favagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=021f1f05-e58b-4f17-a6c7-c031f7389445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ed6be-d014-4961-a241-274129fe342c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Marabu_FekNyuz_Magyar_Tudomanyos_Favagok","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Marabu FékNyúz: Magyar Tudományos Favágók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte a kampány vezetője. ","shortLead":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte...","id":"20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e5e7-edd9-4c5b-af8b-0f5d4fe276a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","timestamp":"2019. július. 02. 21:19","title":"Trumpnak máris van 105 milliója a kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek, egy pár száz fős csoport viszont elfoglalta a parlamentet, végül könnygázzal zavarták ki őket.","shortLead":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek...","id":"20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5050d-65c4-423c-9df8-782521c49ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:45","title":"Megszállták a parlamentet a hongkongi tüntetők, de a könnygáz erősebb volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","id":"20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29609f0d-590a-467b-ad16-ef23a77a960e","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","timestamp":"2019. július. 01. 08:30","title":"Pokolgépet robbantottak Kabul diplomáciai negyedében, legalább 34-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548618a9-23d2-4c54-ace4-8c8c73cd796e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Budapesten. Minden eddiginél nagyobb területen dolgoznak a szakemberek.","shortLead":"Meg Budapesten. Minden eddiginél nagyobb területen dolgoznak a szakemberek.","id":"20190701_A_Balatonnal_es_a_Velenceitonal_is_irtjak_a_szunyogokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548618a9-23d2-4c54-ace4-8c8c73cd796e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7302917-1e21-4c18-a5f3-8301516e77ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_A_Balatonnal_es_a_Velenceitonal_is_irtjak_a_szunyogokat","timestamp":"2019. július. 01. 17:21","title":"A Balatonnál és a Velencei-tónál is irtják a szúnyogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa83d25-ce23-477a-a4c5-7b07789cf443","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.","shortLead":"Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.","id":"20190702_Kartago_Tours_Tuneziaban_rekedt_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa83d25-ce23-477a-a4c5-7b07789cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f2331-da7c-400e-a8f5-7bbcdfc12766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Kartago_Tours_Tuneziaban_rekedt_magyarok","timestamp":"2019. július. 02. 12:25","title":"Kartago Tours: Nem miattunk rekedtek Tunéziában a magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","shortLead":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","id":"20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603468a5-a170-45ca-a32a-69110dfb468c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","timestamp":"2019. július. 01. 16:10","title":"Mától az elektromos autóknak is berregniük kell az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]