Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen rendben van. Ő már lát összefüggéseket, de az időfogalma még nem tökéletes. Hogy jutott idáig, és hová fejlődik? ","shortLead":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen...","id":"20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c553bcbb-d057-4c41-ba9e-c94e3c060985","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","timestamp":"2019. november. 13. 09:30","title":"\"Ha majd kisbaba leszek\" - Hogyan érzékelik az időt a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes válaszok születtek.","shortLead":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes...","id":"20191113_nyelvoktatas_angol_nyelv_nemet_oktatas_szuloi_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631db2b2-13df-4458-9d6c-7c6baddec24a","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_nyelvoktatas_angol_nyelv_nemet_oktatas_szuloi_hang","timestamp":"2019. november. 13. 07:30","title":"Sok sebből vérzik a magyar nyelvoktatás a szülők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42219cfc-fcd0-484e-8218-3c3f3d4aab94","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Képzeljenek el egy olyan kórházat, ahol az ápolók és az orvosok munkáját digitális csodaeszközök segítik, és ahol még arra is odafigyelnek, hogy a betegek jókedvűek legyenek. Nálunk az ilyen kórház még a jövő, Tajvanon azonban a jelen.","shortLead":"Képzeljenek el egy olyan kórházat, ahol az ápolók és az orvosok munkáját digitális csodaeszközök segítik, és ahol még...","id":"20191113_tajvan_egeszsegugy_korhaz_ellatas_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42219cfc-fcd0-484e-8218-3c3f3d4aab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48565b1a-fcda-412c-ae31-48b51c5d076f","keywords":null,"link":"/360/20191113_tajvan_egeszsegugy_korhaz_ellatas_innovacio","timestamp":"2019. november. 13. 07:00","title":"Tajvanon láttuk az egészségügy jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végül is illik hozzá.","shortLead":"Végül is illik hozzá.","id":"20191114_arnold_schwarzenegger_egy_katonai_jarmuvel_ment_bevasarolni__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557553dd-8f0f-4c20-8ac3-ed11b712a06e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_arnold_schwarzenegger_egy_katonai_jarmuvel_ment_bevasarolni__foto","timestamp":"2019. november. 14. 12:17","title":"Schwarzenegger egy katonai járművel ment bevásárolni – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23893c-f236-4239-9521-2800f9cca026","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek negyedik, záróepizódjában bepillantást nyerhetünk egy kiállításmegnyitó kulisszatitkaiba, majd a négy főszereplő évek után találkozik újra, természetesen Szentendrén. ","shortLead":"Az Outsiderek negyedik, záróepizódjában bepillantást nyerhetünk egy kiállításmegnyitó kulisszatitkaiba, majd a négy...","id":"20191112_Doku360_Outsiderek_negyedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d23893c-f236-4239-9521-2800f9cca026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65953646-1a38-4b4e-9948-25b085361b4b","keywords":null,"link":"/360/20191112_Doku360_Outsiderek_negyedik","timestamp":"2019. november. 12. 19:00","title":"Doku360: \"Nem gondoltuk, hogy szabadok vagyunk, de nem akartunk olyanok lenni, mint mások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn, amikor kihallgatták. ","shortLead":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn...","id":"20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345de969-2c97-4d59-af35-c3df08a50612","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","timestamp":"2019. november. 13. 19:57","title":"Tagadja a rendőrség, hogy nem foglalkoztak volna a brutálisan megvert miskolci nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5f2fc8-55ec-4d16-a8bb-d2ea81486bd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 24 ezer eurót zsákmányolt egy háromfős társaságtól.","shortLead":"A férfi 24 ezer eurót zsákmányolt egy háromfős társaságtól.","id":"20191113_Az_Interpol_segitsegevel_lett_meg_az_M5oson_lovoldozo_roman_alrendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c5f2fc8-55ec-4d16-a8bb-d2ea81486bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ac0a2f-332b-4cc7-87bd-1e2266eac50d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Az_Interpol_segitsegevel_lett_meg_az_M5oson_lovoldozo_roman_alrendor","timestamp":"2019. november. 13. 11:14","title":"Az Interpol segítségével lett meg az M5-ösön lövöldöző román álrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt összegzi, hogy melyik cég mennyivel tudta növelni a termeléséhez szükséges, de mástól vásárolt anyagok-alkatrészek-szolgáltatások értékét. A Top 500-hoz kapcsolódva a HVG ezt a különleges listát is évről évre elkészíti.","shortLead":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt...","id":"20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979ee53-5d5e-4820-a6b3-c3351952dc54","keywords":null,"link":"/360/20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","timestamp":"2019. november. 13. 15:01","title":"Top 500: Ha az árbevétel isten kalapja, a hozzáadott érték a bokréta rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]